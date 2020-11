E WIE EINFACH für “Exzellente Nachhaltigkeit” ausgezeichnet

– Umfangreiche Social-Listening-Studie des IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) im Auftrag des F.A.Z.-Instituts

– Ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit im Fokus der Analyse

(Köln) Der digitale Energieanbieter E WIE EINFACH erhält die Auszeichnung “Exzellente Nachhaltigkeit”. Zu diesem Ergebnis kommt eine breit angelegte Social-Listening-Studie des IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) im Auftrag des renommierten F.A.Z.-Instituts.

In der Studie wurde die Exzellenz der Unternehmen in Bezug auf das Thema “Nachhaltigkeit” anhand ihrer Nachhaltigkeitsreputation ermittelt. Im Fokus der Messung stand dabei nicht nur der Umweltaspekt, sondern auch das soziale und ökonomische Handeln. Insgesamt wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz rund 61,4 Millionen Nennungen zu etwa 21.000 Unternehmen identifiziert und analysiert. Das Quellenset des Social Listenings bestand dabei aus rund 438 Millionen Online-Quellen wie Websites, Blogs, Foren und Social-Media-Kanälen.

“Das Thema Nachhaltigkeit wird auch bei uns – wie in allen Branchen – zunehmend wichtiger. Daher legen wir viel Wert darauf, unsere Entwicklung auf diesem Gebiet voranzutreiben, beispielsweise durch die Unterstützung von Initiativen aus den Bereichen ‘Bildung’ und ‘Umwelt'”, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH. “Gleichzeitig freuen wir uns sehr über die positive Wahrnehmung durch unsere Kunden. Die Auszeichnung in der Sparte ‘Überregionaler Energieanbieter’ sehen wir als Ansporn, ihrem und unserem Anspruch weiterhin gerecht zu werden.”, so Steger weiter.

E WIE EINFACH ist die digitale Strommarke für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

