E WIE EINFACH und EIS sorgen für Höhepunkte am Valentinstag

Weltweit erster Vibrator mit Strom-Flatrate

– Energie positiv erlebbar machen

– Stromtarifwechsler aufgepasst: Bei E WIE EINFACH gibt’s ab 14.02. einen EIS-Vibrator mit Strom-Flatrate zum Aufladen direkt dazu

(Köln) Der digitale Stromanbieter E WIE EINFACH und Deutschlands größter Erotik-Onlinehändler EIS stecken ab dem Valentinstag unter einer Decke: Mit dem weltweit ersten Vibrator inklusive Strom-Flatrate zum Aufladen! Denn eine Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov im Auftrag der beiden Unternehmen ergab, dass 44 Prozent der Sex-Toy-Nutzer besseren Sex haben, seit sie vibrierende Toys nutzen. Ganz nach dem Motto: Unendliche Energie für unendlich viel Spaß.

So wird Deutschland ein Stück glücklicher

Das Prinzip ist einfach: Wer ab dem 14.02. unter www.e-wie-einfach.de/valentinstag zu E WIE EINFACH wechselt, den „MeinÖkoTarif“ abschließt und die EIS-Prämie auswählt, erhält im Anschluss den Design-Vibrator. Dank der im Vertrag enthaltenen Strom-Flatrate zum Aufladen sind zahllose anregende Stunden garantiert. Das Beste: Im Rahmen des E WIE EINFACH-Tarifs wird das gute Stück mit zertifiziertem Öko-Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien angeboten.

Hinweis: Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2071 Personen zwischen dem 27. und 29.01.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

E WIE EINFACH ist die digitale Strommarke für die mobile Generation, die Individualität und Digitalisierung lebt. Im Fokus stehen deshalb bei E WIE EINFACH personalisierte Strom- und Gastarife, die mit Wunschprämien kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz und mehrfach prämiertem Service. Details zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter und YouTube.

EIS.de ist mit über 8.000.000 Kunden der führende Online-Anbieter für intime Lifestyleprodukte: Seit 2006 bietet der Vorreiter in Sachen diskreter Liebesangelegenheiten ein breit gefächertes Sortiment an. Mit mehr als 25.000 Produkten lädt EIS.de Frauen, Männer und Paare in eine aufregende Einkaufswelt zum Inspirieren, Stöbern und Vergnügen ein. Frei nach dem Motto „Entdecke Deine Sinnlichkeit“.

Bildquelle: E WIE EINFACH, EIS