E WIE EINFACH von F.A.Z.-Institut als einer der begehrtesten Energieversorger ausgezeichnet

– E WIE EINFACH erhält die Auszeichnung “Begehrteste Überregionale Energieversorger”

– Ergebnis einer umfassenden Social-Listening-Studie – Analyse von mehr 438 Millionen Online-Quellen

(Köln) Das renommierte F.A.Z.-Institut hat gemeinsam mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung im Rahmen der Studie “Deutschlands begehrteste Produkte & Services” 13.500 Dienstleister und Produkte untersucht. Das Resultat: E WIE EINFACH erhält die Auszeichnung “Begehrteste Überregionale Energieversorger”.

Längst tragen weitaus mehr Parameter als Qualität und Service zur Attraktivität eines Unternehmens bei. So wurden für die Studie sechs Faktoren untersucht: Kundenzufriedenheit, Qualität, Weiterempfehlung, Begehrtheit, Service und Preis-Leistungs-Verhältnis. In der so genannten Social-Listening-Analyse fanden zudem die von den Konsument:innen verwendeten Emojis sowie die Viralitat von beispielsweise Social-Media-Posts Beachtung.

“Die Studie belegt einmal mehr, dass sich die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Kund:innen auszahlt. Wir freuen uns daher sehr über die Auszeichnung und sehen das Siegel als Ansporn für unsere Arbeit an”, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

