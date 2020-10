E WIE EINFACH Zählerlotto: 30 Jahre Gratis-Strom

Mönchengladbacher spendet einen Teil seines Gewinns an den Tierschutz Mönchengladbach e. V.

(Köln) Über Jahrzehnte nichts für Strom zahlen – dieser Traum ging für einen Mönchengladbacher nun in Erfüllung. Jährlich wird beim Zählerlotto des digitalen Energieversorgers E WIE EINFACH die Übernahme der Stromrechnung für 30 Jahre verlost. Dieses Mal gewann Frank S.: Sein Glück wollte er teilen und spendete daher zwei Jahre Strom im Wert von 2.000 Euro an den Tierschutz Mönchengladbach e. V. Der Verein engagiert sich mit viel Herzblut und Leidenschaft für Hunde, Katzen und Kleintiere jeder Art. Der Gewinner hat selbst bereits zwei Hunde aus dem Tierschutz adoptiert – deshalb war ihm sofort klar, welche Organisation er unterstützen würde.

“Wir wollten uns ebenfalls an der großzügigen Spende unseres Gewinners beteiligen und haben daher entschieden, die Gewinnsumme auf fünf Jahre zu erhöhen”, so Bettina Donges, Leiterin Presse von E WIE EINFACH. Damit erhält der Tierschutz Mönchengladbach e. V. insgesamt 5.000 Euro. Alisha Merz, stellvertretende Tierheimleitung: “Grundsätzlich, besonders aber in der aktuellen Situation, heißen wir jede Hilfe mit offenen Armen willkommen. Wir freuen uns darauf, die Spende in das Wohlergehen unserer Tiere zu investieren!”

E WIE EINFACH ist die digitale Strommarke für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

