Easee wächst mit starker Unternehmenskultur und intelligenten Laderobotern

Norwegisches Start-up mit erfolgreichem Deutschlandstart im Bereich Ladetechnik für Elektrofahrzeuge

Easee wurde 2018 von drei norwegischen Freunden und Unternehmern gegründet. Die Idee: Die Menschen zuerst, dann kommt auch der Erfolg. Die Unternehmenskultur bei Easee stellt die Mitarbeitenden über den kurzfristigen Profit und gibt Expert:innen einen Ort, um gemeinsam an der Zukunft der Mobilität und intelligenter Stromnetze zu arbeiten. Heute ist Easee eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Co-Gründer Jonas Helmikstøl wurde von EY als „Entrepreneur of the Year 2022“ in Norwegen ausgezeichnet.

Wismar, im April 2022. In nur vier Jahren ist Easee von drei auf mehr als 300 Mitarbeitende gewachsen und unterhält heute Landesgesellschaften in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Der Hauptsitz befindet sich im norwegischen Sandnes. Im Januar 2022 hat das Unternehmen außerdem den Vertrieb in Österreich aufgenommen. 2021 verkaufte die Easee-Gruppe mehr als 250.000 Laderoboter in Europa und erwirtschaftete insgesamt einen Umsatz von etwa 130 Millionen Euro.

Erfolgreiches erstes Geschäftsjahr in Deutschland

Seit 2020 ist Easee in Deutschland aktiv und gehörte 2021 mit rund 66.000 verkauften Laderobotern zu den Marktführern im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte von den Kund:innen so gut angenommen werden. Uns geht es aber nicht um die schnellstmögliche Skalierung unseres Geschäfts. Wir möchten die Entwicklung intelligenter Stromnetze mitgestalten und eine nachhaltige Arbeitskultur schaffen, in der sich alle Mitarbeitenden wohlfühlen. Vor dem Hintergrund unseres starken Wachstums ist unsere von Offenheit, Vertrauen und Respekt geprägte Unternehmenskultur der entscheidende Erfolgsfaktor. Das gilt insbesondere mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie, die es neu gestarteten Mitarbeitenden erschwert, sich schnell in der Easee-Welt zurechtzufinden“, sagt Marcel Jeron, Geschäftsführer der EASEE Deutschland GmbH.

Lieferfähig dank mutiger Vorratshaltung

Trotz weltweiter Lieferprobleme der Halbleiterindustrie plant Easee den starken Wachstumskurs 2022 fortzusetzen. „Unsere Kund:innen erhalten ihren Laderoboter innerhalb einer Woche durch unsere Fachpartner:innen geliefert. Das ist bedingt durch die Lieferkrise aktuell einzigartig in Europa“, sagt Marcel Jeron. „Wir haben bereits 2019 begonnen, Lagerbestände an wichtigen Komponenten aufzubauen. Das war zu dem Zeitpunkt nicht nur mit Investitionen, sondern auch mit Risiken verbunden“, so Jeron weiter. „Als Team haben wir jedoch immer an unsere Vision und unsere Produkte geglaubt und mit unserer Unternehmenskultur eine Basis für mutiges Handeln geschaffen. Das ist der Grund, warum wir jetzt lieferfähig sind.“

Ladelösungen für den Privat- und Unternehmensgebrauch

Den Kern des Produkt-Portfolios bildet „Easee Home“, ein intelligenter Laderoboter für den privaten Gebrauch, der auf Basis von Nutzer:innenfeedbacks und Updates stetig dazulernt. Im Gemeinschaftstest der Stiftung Warentest und dem ADAC von 02/2022 konnte das Produkt überzeugen und wurde mit der Note 1,9 sowie dem Testurteil „Gut“ ausgezeichnet. Mit dem „Easee Charge“ bietet das Unternehmen zudem einfach skalierbare Lösungen für die Integration von Ladeinfrastrukturen in Mehrfamilien-, Miets- oder Parkhäusern. Das Produkt ermöglicht den Lastausgleich von bis zu 101 Laderobotern pro Anschluss und eignet sich deshalb auch im B2B-Bereich, zum Beispiel für das Flottenmanagement von Unternehmen.

Pressebilder finden Sie unter folgendem Link: https://cloud.klenkhoursch.de/index.php/s/Uyvnb97TUmsFr5q

Über Easee

Easee ist einer der führenden Anbieter zur Integration von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in Europa. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Stromnetz und eine nachhaltige Unternehmenskultur der Zukunft aktiv mitzugestalten. Easee wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sandnes, Norwegen. Seit März 2020 bietet das Unternehmen seine Produkte auch in Deutschland an. Hauptsitz der EASEE Deutschland GmbH ist Wismar, eine Zweigniederlassung befindet sich in Hamburg. Easee entwickelt, designt und produziert seine intelligenten Laderoboter in Skandinavien und exportiert diese aktuell in mehr als 17 europäische Länder. Die mehr als 300 Mitarbeitenden von Easee arbeiten an fünf Standorten in Norwegen, Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Im Jahr 2021 erzielte die Easee-Gruppe einen Jahresumsatz von etwa 130 Millionen Euro und verkaufte mehr als 250.000 Ladelösungen.

Firmenkontakt

Easee Deutschland GmbH

Michael Hoffmann

Alter Holzhafen 17b

23966 Wismar

/

presse@easee.com

https://easee.com/de/

Pressekontakt

Klenk & Hoursch AG

Patricia Marques Rodrigues

Kaiser-Wilhelm-Straße 50

20355 Hamburg

+49 40 3020881-12

presse@easee.com

https://easee.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.