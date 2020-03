easygold24 – Goldbarren physisch zum LBMA-Goldkurs kaufen

Neu bei easygold 24 – physische Goldbarren zum LBMA Kurs kaufen und ausliefern lassen. Auf Wunsch, sogar mit eigenem Logo bei kleinen Stückelungen. Unterschiedliche Stückelungen, an jede beliebige Adresse weltweit.

Die Hartmann & Benz GmbH in Stuttgart hat als Goldhändler ein neues Angebot auf ihrer Plattform easygold24. Kaufen Sie jetzt physisches Gold mit Auslieferung an eine beliebige Adresse weltweit zum LBMA-Goldkurs.

Lediglich die Bestellmengen müssen eingehalten werden und dann erhalten Sie physische Goldbarren zum Vorzugspreis.

Zusätzlich können zum Beispiel Unternehmen die Goldbarren mit Ihrem eigenen Logo versehen. Dafür muss eine Gussform bezahlt werden und dann können Goldbarren mit einem Gewicht von 1 bis 100 Gramm bestellt werden. Diese werden dann eingeschweißt mit Karte an die Bestelladresse geliefert.

Goldbarren mit einem höheren Gewicht sind Gussbarren und können nicht mit individuellem Logo ausgeliefert werden.

Gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten hat sich Gold als sichere Wertanlage bewährt. Bei easygold24 können Sie physische Goldbarren zum LBMA-Kurs in unterschiedlichen Stückelungen erwerben. Während die Börsen hohe Verluste zu verzeichnen haben, liegen die Goldkursschwankungen in den letzten 30 Tagen bei unter 5 Prozent. Physische Goldbarren können jederzeit und weltweit, als Zahlungsmittel verwendet werden.

Daneben bietet Hartmann & Benz GmbH auch weiterhin seine Goldsparpläne ab 10 Euro pro Monat an und seine Goldanlagen mit Bonusgold und Laufzeiten von 12 oder 36 Monaten. Alle diese Modelle sind jederzeit kündbar und alle diese Modelle sehen eine Auslieferung des physischen Goldes am Ende der Laufzeit vor.

Ein Goldkonto bei easygold24 ist kostenlos und es werden auch keine Kontogebühren erhoben. Besuchen Sie doch einfach mal die Plattform und machen Sie sich selber ein Bild vom Angebot. Gold ist auch als Alterssicherung eine vernünftige Wertanlage.

Handel mit Gold – die easygold24 ist bekannt aus Presse und Fernsehen. Unterschiedliche Produkte für physisches Gold als Anlagemittel zur Wertbeständigkeit

Kontakt

Hartmann & Benz GmbH

M Hasni

Auberlenstraße 13

70736 Fellbach

0711 93 70 90 76

support@easygold24.com

https://easygold24.com

