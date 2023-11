ecodemy launcht Certified Vegan Nutritionist Course

Als Fachfernschule für vegane Ernährung vereint ecodemy zwei wesentliche Aspekte, die sowohl gesunde Ernährung als auch Beratungspraxis nachhaltig erfolgreich machen: wissenschaftlich fundiertes Ernährungswissen und dessen praxistaugliche Anwendung. ecodemy setzt hierbei auf vegane Kompetenz statt auf Dogma und erhobenen Zeigefinger, denn bei ecodemy arbeiten Wissenschaftler, keine Missionare.

Bereits sieben Jahre bietet ecodemy Deutschlands erste Ausbildung im Fernstudium zum Veganen Ernährungsberater an – staatlich geprüft und zugelassen. Seit Kurzem steht diese auf dem internationalen Publikum zur Verfügung und lautet: Certified Vegan Nutritionist Course. Er findet ortsunabhängig, also 100 % online statt, und kann jederzeit gestartet werden. Neben Unterrichtsmaterialien bestehend aus Skripten, Videos und Hörbüchern, bietet ecodemy ein großes Forum und viele Hilfen zum Einstieg in das eigene Business an: digitale Zertifikate, Open Badges, Instituts-eigene Siegel und vieles mehr.

Neben diesen kostenpflichtigen Inhalten bietet ecodemy auch einen großen vegan Blog an, in dem sich Interessierte mit Rezepten, wissenschaftlichen Artikeln und anderem über die vegane Ernährung informieren können.

Das renommierte Bewertungsportal FernstudiumCheck zeichnete ecodemy in den vergangenen Jahren bereits mehrfach aus: Top-Fernschule 2018 und danach fünfmal in Folge beliebteste Fernschule bei den FernstudiumCheck Awards. Zuletzt – 2023 – das beliebteste von insgesamt 385 Instituten.

ecodemys Fernstudiengänge sind vom Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. im Rahmen des Fernstudien-DQR eingestuft. Das Gütesiegel „Fernstudien-DQR“ ist ein Siegel für die Eingruppierung von staatlich zugelassenem Fernunterricht in den Deutschen bzw. Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR bzw. EQR).

Der Fernstudien-DQR soll Verbrauchenden bei Abschluss von Fernunterrichtsverträgen Orientierung hinsichtlich des Niveaus des angestrebten Abschlusses des Fernstudiengangs geben. Es verbindet als erstes Siegel die Fernstudiengänge der Anbieter von staatlich zugelassenem Fernunterricht mit den Qualifikationsniveaus des DQR bzw. EQR und gewährleistet damit auch eine europäische Vergleichbarkeit der Abschlüsse.

ecodemys Ausbildung hat das Fernstudien-DQR-Niveau 5, die Fachfortbildungen das Niveau 4. Sie sind damit die Angebote mit der höchsten Einstufung im Vergleich zu ähnlichen Fernstudiengängen anderer Anbieter.

ecodemy – Die Fachfernschule für vegane Ernährung

Kontakt

ecodemy GmbH

Dominik Grimm

Fritz-Schäffer-Str. 1

53113 Bonn

016090201286



http://ecodemy.com