EcoStruxure Micro Data Center von Schneider Electric

Komplette IT-Infrastruktur in sicherem Gehäuse

Viele Unternehmen suchen derzeit nach einem Weg, ihren Betrieb durch Industrie 4.0-Technologien zu verbessern. Dabei besteht für die meisten Unternehmen der erste Schritt darin, ihre Möglichkeiten im Bereich Mess-, Erfassungs- und Videoanalyse massiv zu erweitern und so Daten für Big Data Anwendungen zu erzeugen. Die Integration, Interpretation und Analyse dieser Daten ist von entscheidender Bedeutung. Der Einsatz des Micro Data Centers von Schneider Electric stellt in vielen Fällen eine hilfreiche Lösung dar.

EcoStruxure Micro Data Centers

Das EcoStruxure Micro Datacenter von Schneider Electric ist ein konfigurierbares, sicheres und eigenständiges Rack, das alle wichtigen IT-Komponenten unterstützt und eine optimale Umgebung für Industrie 4.0-Technologien schafft. Im Gegensatz zur Cloud bietet es im Umgang mit Big Data Anwendungen höhere Geschwindigkeit, größere Zuverlässigkeit sowie eine enorme Kostenreduzierung. Darüber hinaus gewährleistet die Gehäuse-Lösung von Schneider Electric ein hohes Maß an Sicherheit. Alle Daten werden an ein lokales Edge-Rechenzentrum gesendet und nicht an die Cloud oder ein zentrales Rechenzentrum, wodurch das Risiko, dass sie manipuliert oder abgefangen werden, sinkt.

Der Weg hin zu Industrie 4.0 erfordert die Planung und Implementierung von IoT-Geräten und -Systemen in Verbindung mit Edge Computing. Mit zunehmender Anzahl von Sensoren und Kameras steigt dabei auch der Bedarf an lokaler IT, die in Micro-Datacenter untergebracht ist. Anwendungen mit hohem Bandbreitebedarf wie Videoanalyse und Big Data benötigen jedoch dedizierte lokale Micro-Datacenter im Edge-Bereich.

Erfahren Sie mehr über EcoStruxure Micro Data Centers von Schneider Electric: https://www.se.com/de/de/product-range-presentation/63427-ecostruxure-micro-data-centers/

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto “Life Is On” gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.

