ecx.io als Partner beim Adobe Breakfast in München

Düsseldorf, 26.02.2020

Als Teil der IBM iX Agenturfamilie lädt ecx.io am 11. März 2020 zum Adobe Breakfast in München ein. In einem lockeren Ambiente und bei einem umfangreichen Frühstücksbuffet wird im IBM Watson Center Munich das Digital Foundation Package als Fundament für digitale Kundenerlebnisse vorgestellt und diskutiert. Die Veranstaltung richtet sich an Verantwortliche des Marketings und leitende Mitarbeiter im IT-Bereich von Unternehmen jeder Größe.

Der Morgen startet um 9.00 Uhr mit der Begrüßung durch Adobe und seinem Platinumpartner ecx.io. Als Einstimmung auf die anstehenden spannenden 90 Minuten beleuchten die Sprecher die aktuellen Trends und Hintergründe rund um das Thema Customer Experience. Heute benötigt eine Customer Experience zweifelsohne digitale Lösungen und ein starkes Fundament, welches als Basis den Erfolg des Marketings bestimmt. Die hohen Anforderungen von Kunden lassen sich nur dann bewältigen, wenn eine Denkweise über den Tellerrand hinaus stattfindet. Zudem sollten Unternehmen vorkonfigurierte künstlichen Intelligenzen nutzen und flexibel an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Diese Herausforderung wird in der Keynote von Gunnar Klauberg, Go-to-Market Lead Adobe Experience Manager, diskutiert.

Nach einer kurzen Kaffeepause wird es praktisch. László Kovács, Managing Director & CTO bei Cyberport bietet einen spannenden Einblick in die Erfolgsstory des Unternehmens und zeigt Best Practices, Kennzahlen und Insights zum Digital-Marketing des E-Commerce Unternehmens.

Ziel der Veranstaltung ist es aufzuzeigen, wie Unternehmen hohe Betriebskosten, Systemkomplexität, Fachkräftemangel und Probleme bei der Eroberung regionaler Märkte effizient bewältigen.

Am Ende werden Fragen und Diskussionen das Thema vertiefen und auf die speziellen Herausforderungen der Teilnehmer wird eingegangen. Nach der Veranstaltung haben Teilnehmer neben Networkingmöglichkeiten die einmalige Chance ab 11.00 Uhr an einer Client Experience Tour durch das IBM Watson Center München teilzunehmen.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.adobe.com/de/events/breakfast-Munich.html

ecx.io – an IBM Company ist eine der erfolgreichsten Digital-Agenturen Europas – und als Teil der IBM iX Familie auch eine der größten weltweit. An den ecx.io Standorten in Düsseldorf, Bracknell, Varazdin, Wels, Wien, Graz, Zagreb und Bangalore lösen über 350 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und Geeks Herausforderungen rund um Digital Marketing und E-Commerce. Die gemeinsame Mission: creating a better digital tomorrow. Wir denken größer als Agenturen und kreativer als Beratungsunternehmen – mit der Power integrativer Lösungen.

