ecx.io – an IBM Company auf der SAP NOW in Berlin

Die InStore Experience neu erfinden

Düsseldorf, 03.03.2020

Intelligente Lösungen und ein intelligentes Miteinander für die Anforderungen der digitalen Zukunft – die SAP NOW am 19. und 20.03.2020 bietet Kunden, Experten und Partnern Raum, um aktuelle Themen und Fragestellung der Digitalisierung zu diskutieren und innovative Technologien, IT-Knowhow und branchenspezifische Lösungen zu entdecken. Im Blickpunkt: Experience Economy.

ecx.io, Teil von IBM iX, ist mit einem Showcase und zwei Kurzvorträgen an beiden Tagen auf der SAP NOW in Berlin vertreten. In diesem Jahr werden auf der SAP NOW zusätzlich drei weitere SAP-Veranstaltungen integriert: Das SAP-Forum für Finanzmanagement & GRC, das SAP-Forum für Public & Energy und die SAP-Infotage für den Handel.

“Wir sind gespannt auf das neue Konzept und freuen uns das Event mit zwei Vorträgen über das “IBM Garage Framework” begleiten zu dürfen und mit Experten und Kunden über SAP CX zu diskutieren”, so Gerald Lanzerits, Managing Partner bei ecx.io.

Klare Orientierung an Kundenbedürfnissen

Die SAP NOW bietet Raum für Diskussionen rund um Themen der Digitalisierung und informiert über die neuesten Technologie-Lösungen, die als Inspiration zur Gestaltung eines intelligenten Unternehmens dienen. Maximilian Anger, Senior Business Designer bei ecx.io, spricht über die innovative und kreative Arbeitsmethode der IBM Garage. Mit der Lösung haben Unternehmen die Möglichkeit von der Automatisierung bestehender Prozesse über die Identifizierung von Wachstumspotenzial durch neue digitale Produkte und Dienstleistungen eine grundlegende Neuausrichtung zu schaffen. Das Modell gibt Raum und Orientierung, um zielgerichtet Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig die Risiken zu minimieren. In dem Vortrag lernen die Zuhörer die innovative Lösung genauer kennen.

In einem weiteren Kurzvortrag wird ein innovativer Showcase von ecx.io vorgestellt, der gemeinsam mit SAP und Cyberport erstellt wurde. Es geht um ein neues Store-Konzept, welches sich klar an den Bedürfnissen der Kunden orientiert. So können Handel und Digital Commerce nicht nur auf Augenhöhe konkurrieren, sondern das Vertrauen der Kunden nachhaltig aufbauen. Im Fokus steht die Schaffung eines echten Mehrwerts für den Einkauf. Kunden sollen nachhaltig im Entscheidungsprozess für das richtige Produkt unterstützt werden.

Dieser Showcase wird zusätzlich auch auf der SAP NOW in Basel am 10. und 11. März präsentiert. Auch hier steht im Vordergrund die Experience Economy und wie ein Experience Management durch intelligente Unternehmensprozesse nachhaltig unterstützt wird.

ecx.io – an IBM Company ist eine der erfolgreichsten Digital-Agenturen Europas – und als Teil der IBM iX Familie auch eine der größten weltweit. An den ecx.io Standorten in Düsseldorf, Bracknell, Varazdin, Wels, Wien, Graz, Zagreb und Bangalore lösen über 350 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und Geeks Herausforderungen rund um Digital Marketing und E-Commerce. Die gemeinsame Mission: creating a better digital tomorrow. Wir denken größer als Agenturen und kreativer als Beratungsunternehmen – mit der Power integrativer Lösungen.

Firmenkontakt

ecx.io germany GmbH

Judith Rehage

Plange Mühle 1

40221 Düsseldorf

+49 211 417432 – 0

presseservice@ecx.io

http://www.ecx.io

Pressekontakt

ecx.io germany GmbH

Judith Rehage

Plange Mühle 1

40221 Düsseldorf

+49 211 417 432 66

judith.rehage@ecx.io

http://www.ecx.io