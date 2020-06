ecx.io setzt stetigen Wachstumskurs fort

Neueinstellungen pushen den Creative Bereich

Düsseldorf, 25.06.2020

ecx.io – Teil der Agenturfamilie IBM iX – hat mit Alexander de Baptistis und Nicolás Ortiz zwei erfahrene Design-Experten ins Team geholt. Mit ihrer Unterstützung will die Digitalagentur den kreativen Bereich weiter stärken und im zweiten Halbjahr 2020 ausbauen.

“Wir haben mit Alexander und Nicolás zwei Kreativ-Ikonen an Bord holen können und freuen uns, dass sie nun Teil von ecx.io sind. Mit Frameworks wie Design Thinking und ihrer umfassenden Erfahrung in zahlreichen digitalen Projekten können sie unsere Kunden beim Treiben von Innovationen zielgerichtet unterstützen”, freut sich Managing Director Markus Dietrich.

Experience Design Stratege mit breitem Spektrum

Alexander de Baptistis ist Experience Design-Stratege mit Schwerpunkten auf integrierten Change-Prozessen und Innovation. Als Innovations- und Teamcoach befähigt er Design- und Transformations-Teams durch menschenzentrierte und agile Arbeitsweisen zu ihren besten Ergebnissen. Sein beruflicher Fokus liegt auf den Themen Purpose, Leadership und New Work.

De Baptistis arbeitete als Creative Director unter anderem für die Lufthansa und war hier für das Experience Design Team der Hauptvertriebs- und Serviceplattformen verantwortlich. Bei der Union Investment war er UX Lead bei einem Fintech Produkt mit dem Ziel, das stationäre Bankensystem in die digitale Welt zu überführen.

Vor Augen immer die konkreten Anforderungen, wie die Verkürzung der Time-to-Market, ein relevantes Storytelling im Interaktionsdesign und die gesamte Customer Experience.

Kollaboration fördern und Ideen früh validieren

Nicolás Ortiz ist ein Design Generalist mit umfangreicher Agenturerfahrung in UX Design, Design Thinking und Industrial Design. Treiber seiner Arbeit sind die enge Zusammenarbeit zwischen Design, Business und Technologie, die frühe Validierung von Ideen mit Endnutzern und Kunden sowie der Fokus auf Pragmatismus und Qualität im alltäglichen Designprozess.

In vielfältigen Projekten – von B2B E-Commerce Plattformen über Produktkonfiguratoren und Chatbots bis zu nativen Apps – wirkte Nicolas als kreativer Partner für seine Kunden mit. Zuletzt fungierte er als UX Lead und -Berater für einen Großteil der Aegean Airlines App.

ecx.io freut sich, mit Alexander und Nicolas zwei absolute Design-Experten im Team zu haben und blickt gespannt auf die gemeinsamen Projekte der Zukunft.

ecx.io – an IBM Company ist eine der erfolgreichsten Digital-Agenturen Europas – und als Teil der IBM iX Familie auch eine der größten weltweit. An den ecx.io Standorten in Düsseldorf, Bracknell, Varazdin, Wels, Wien, Graz, Zagreb und Bangalore lösen über 350 Unternehmer, Kreative, Strategen, Denker und Geeks Herausforderungen rund um Digital Marketing und E-Commerce. Die gemeinsame Mission: creating a better digital tomorrow. Wir denken größer als Agenturen und kreativer als Beratungsunternehmen – mit der Power integrativer Lösungen.

