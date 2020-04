Edelstahl-Drainrost von Gutjahr mit neuem Belagsträger

Für Keramik, Naturstein und Holz

Bickenbach/Bergstraße, 3. April 2020. Balkone und Terrassen in durchgehender Optik zu gestalten, hat seinen ganz besonderen Reiz. Gutjahr hat deshalb für die Drainroste AquaDrain FLEX-BE einen neuen Belagsträger entwickelt, der mit jedem beliebigen Belag verwendet werden kann – bei gleichzeitig sicherer Entwässerung in der Fläche.

Bauherren können sich über grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten auf ihren Balkonen und Terrassen freuen. Denn in die neuen Belagsträger der Drainroste AquaDrain FLEX-BE von Gutjahr lassen sich viele unterschiedliche Materialien einsetzen, zum Beispiel auch Terrassendielen. Gleichzeitig ist die Entwässerung durch die Schattenfugenoptik besonders dezent integriert.

Einfache und sichere Montage

Die Montage der Edelstahl-Drainroste von Gutjahr ist einfach und sicher: Zwei beidseitig definierte Entwässerungsschlitze von je 14 mm fassen den Belag ein und führen Oberflächenwasser sicher ab. Zudem sind die Beläge durch die seitliche Einfassung des Belagsträgers gut geschützt. Die Drainroste AquaDrain FLEX-BE mit Belagsträger können für die Linienentwässerung auf Balkonen und Terrassen eingesetzt werden.

Bauherren und Verarbeiter profitieren dabei von allen Vorteilen des vielfach bewährten AquaDrain FLEX-Systems von Gutjahr. Die Drainroste führen Oberflächenwasser gezielt und mit hoher Entwässerungsleistung in die angeschlossenen Drainage- oder Stelzlagersysteme ab. Ein integriertes Schmutzgitter schützt vor grobem Schmutzeintrag und Versottung. Stufenlos höhenverstellbare Drehfüße ermöglichen einfaches und präzises Ausrichten des Drainrostes auf das Belagsniveau. Und Gestaltungsmöglichkeiten gibt es dank der neuen Drainroste AquaDrain FLEX-BE mit Belagsträger nun mit nahezu jedem Belag.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

