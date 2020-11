Efecte gewinnt die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung als Kunden

– Efecte soll zentrale Plattform zur Digitalisierung von Verwaltungsprozessen werden

– Biodiversitätsforscher starten mit Reisemanagement für 800 Mitarbeiter

– Incident Management für Naturkundemuseen in Vorbereitung

Efecte hat die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) als Kunde gewonnen. Die SGN, die sich der Erforschung der Vielfalt des Lebens (Biodiversität) widmet, will schrittweise ihre papiergebundenen Verwaltungsprozesse digitalisieren und deren Abwicklung für ihre Mitarbeiter deutlich effizienter gestalten. Die Senckenberg Gesellschaft war deshalb auf der Suche nach einer Service-Management-Lösung, mit der sie vor allem Prozesse außerhalb der klassischen Kern-IT zentral verwalten und auswerten kann. Efecte überzeugte mit seinem modularen Cloud-Ansatz, hoher Flexibilität sowie einem schlüssigen Gesamtkonzept und konnte sich erfolgreich gegen seine Mitbewerber durchsetzen.

“Unsere Forschenden sind häufig auf Reisen, daher wollten wir deren administrative Abwicklung deutlich vereinfachen und effektiver gestalten – und damit den Einstieg in die Digitalisierung unser gesamten Verwaltungsprozesse gestalten sowie den Reifeprozess unserer Kern-IT voranbringen”, sagt Gerolf Plüch, IT-Leiter bei der Senckenberg Gesellschaft. “Wir setzen Efecte zunächst zur Planung, Durchführung und Abrechnung von Dienstreisen ein und bereiten im nächsten Schritt ein zentrales Incident Management für unsere Museen vor.”

“Unser neuester Kundengewinn zeigt, dass Efecte international führende Forschungsgesellschaften bei der Modernisierung ihrer Non-IT-Prozesse unterstützen kann”, sagt Steffan Schumacher, COO bei Efecte. “Unsere modulare Plattform hilft der Senckenberg Gesellschaft bei der Digitalisierung ihrer Prozesse, verbessert die Servicequalität und steigert die Mitarbeiterzufriedenheit. Zudem kann die SGN weitgehend auf Papier verzichten und damit nachhaltiger arbeiten als bisher.”

Dienstreisen effektiver planen und abrechnen

Die insgesamt 800 Mitarbeiter müssen viel reisen und die Buchungen fristgemäß abrechnen. Dies erfolgt Stand heute über Formulare, die auf Papierform eingereicht und individuell freigegeben werden müssen. Mit Efecte wird der zugehörige Prozess digitalisiert, beschleunigt und die Bearbeitung der Formulare weitgehend automatisiert. Damit minimieren sich für die Antragsteller lästige Routine-Aufgaben und die HR-Mitarbeiter gewinnen mehr Zeit und können sich besser auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Incident Management für Haustechnik und IT

Die Naturkundemuseen der Senckenberg Gesellschaft ziehen täglich eine Vielzahl von Besuchern an – eine funktionierende Haustechnik sowie unterstützende IT-Systeme sind für den reibungslosen Betrieb essenziell. Um eine schnelle Behebung von technischen Problemen sicherzustellen, bereitet die SGN die Museen auf ein zentrales Incident Management vor. Nach der Implementierung von Efecte können die Mitarbeiter auftretende Probleme entweder selbst beheben oder an die zuständigen Abteilungen weiterleiten und deren Behebung erheblich beschleunigen.

Über die Senckenberg Gesellschaft

Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung forscht an allen Aspekten der Biodiversität und betreibt dazu sieben Forschungsinstitute sowie drei Naturkundemuseen. Die SGN wurde 1817 gegründet und ist heute mit rund 800 Mitarbeiter eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen rund um die biologische Vielfalt und betreibt mit dem Frankfurter Haus eines der größten Naturkundemuseen Europas. Gemäß ihrer langen Tradition ist es Aufgabe der Gesellschaft, Naturforschung zu betreiben und die Ergebnisse der Forschung durch Veröffentlichung, durch Lehre sowie durch ihre Museen der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Lösung, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU- Anforderungen und ist damit eine Alternative zu amerikanischen Anbietern. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

