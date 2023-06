Efecte holt Jenni Mickos als VP Services ins Führungsteam

Efecte, der europäische Spezialist für Cloud-basiertes Service Management, hat sein Führungsteam mit Jenni Mickos als neue Vice President Services verstärkt. Mickos ist für die internationale Aftersales Customer Experience verantwortlich und leitet die Teams Professional Services (ITSM) sowie Customer Success. Sie wird direkt an CEO Niilo Fredrikson berichten. Jenni Mickos verfügt über mehr als 22 Jahre Erfahrung in der IT-Branche, zuletzt war sie Director of Service des börsennotierten Finanz- und Personalunternehmens Sarastia. Zuvor war Mickos in verschiedenen Positionen in der Geschäftsleitung und -entwicklung tätig, unter anderem bei Digia, Accountor Enterprise Solutions und Mepco.

„Ich setze auf offene und geradlinige Führung und bin gespannt darauf, alle meine neuen Kollegen kennenzulernen. Das Potenzial unserer Kunden durch die Nutzung der Efecte-Lösungen ist enorm, gerade beim Digitalisieren und Automatisieren von Geschäftsprozessen mit Hilfe von KI. Unser Ziel ist es, unseren Kunden noch bessere Efecte-Lösungen anzubieten und uns als die europäische Alternative im Service Management zu positionieren“, sagt Jenni Mickos.

„Das gesamte Führungsteam heißt Jenni in der Efecte-Familie herzlich willkommen. In einer Zeit, in der Unternehmen immer höhere Anforderungen an Beratungs-, Automatisierungs- und Integrationsleistungen durch IT Service Management stellen, wird Jennis Erfahrung eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere Professional Services bei führenden europäischen Unternehmen auf höchstem Niveau zu etablieren“, freut sich Efecte CEO Niilo Fredrikson über den Neuzugang.

Über Efecte

Efecte ist eine führende europäische Service-Management-Plattform, die Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen unterstützt. Kunden nutzen die Cloud-Software, um flexibler und effizienter zu arbeiten, ihren Anwendern bessere Nutzererfahrungen zu bieten und Kosten zu senken. Mit Efecte können sie eine Vielzahl unterschiedlicher Prozesse automatisieren – angefangen von der IT über die Bereiche Personal (HR), Finanzen und Kundenservice bis hin zur Verwaltung von Zugriffsrechten. Die Efecte-Plattform wird ausschließlich in Europa entwickelt, betrieben und gehostet. Sie erfüllt in puncto Sicherheit und Datenschutz die strengen EU-Anforderungen. Efecte wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, Schweden und Polen. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

