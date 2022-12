Efecte: ITSM-Spezialist blickt auf erfolgreiches Jahr 2022 zurück

– 26 Prozent Umsatzwachstum und bedeutende Kundengewinne

– Übernahme und Integration des KI-Unternehmens InteliWISE

– Starke Partnerschaften: Device42, DC Smarter und DiConsus

Efecte, europäischer Spezialist für Cloud-basiertes Service-Management, blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Das Unternehmen hat eine Reihe bedeutender Kunden gewonnen und konnte seinen Wachstumskurs erfolgreich beibehalten. Gründe für den Erfolg sind neue Vertriebs- und Implementierungspartnerschaften, die Übernahme des KI-Unternehmens InteliWISE und technologische Weiterentwicklung der Efecte-Plattform: Kunden können die KI-gesteuerte Automatisierungsplattform sowie die preisgekrönten Chat- und Voice-Bots von InteliWISE nutzen, um Incidents schneller und effizienter zu lösen sowie die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Dank Efecte Identity Governance und Administration (IGA) sind sie zudem in der Lage, Zugriffsberechtigungen für Cloud-Services, Business-Anwendungen und andere digitale Systeme direkt über die ITSM-Plattform von Efecte abzuwickeln. Die Lösung wird derzeit von mehr als 100.000 Endanwendern in über 300 europäischen Organisationen erfolgreich eingesetzt.

„In einem turbulenten Marktumfeld haben wir uns 2022 darauf konzentriert, was wir am besten können: Unsere Kunden bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Arbeit zu unterstützen und Efecte zur führenden europäischen Alternative im Servicemanagement auszubauen. Die positive Geschäftsentwicklung zeigt, dass wir mit unserem europäischen Lösungsansatz exakt auf dem richtigen Weg sind“, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte.

* Optimistischer Ausblick *

Efecte bleibt trotz eines intensiven Wettbewerbs und teilweise vorsichtigen Kunden optimistisch. Das Personal ist inzwischen auf knapp 200 gestiegen. Auch wenn Efecte das Einstellungstempo im dritten Quartal verringert hat, wird weiterhin Personal eingestellt. „Für das kommende Jahr 2023 sehen wir uns gut aufgestellt für ein ausgewogenes Wachstum“, ergänzt Fredrikson. Bis 2025 will das Unternehmen 35 Millionen Euro Nettoumsatz und eine zweistellige Marge erreichen sowie im SaaS-Geschäft das aktuelle Wachstum von durchschnittlich über 20 Prozent kontinuierlich erreichen.

* Die Highlights von 2022 im Überblick *

Weiter auf Wachstumskurs: Efecte konnte weitere bedeutsame Kunden aus den Bereichen Mobilität, Telekommunikation und dem öffentlichen Sektor gewinnen. Der Gesamtnettoumsatz stieg allein im dritten Quartal um 26 %, der SaaS-Umsatz um 29%, und die Dienstleistungen um 28 %. Auch in Sachen Kundenbindung stehen die Zeichen positiv: Auf rollierender 12-Monats-Basis lag die wiederkehrende Bruttomarge bei 81 % (80 %), die Nettobindungsrate bei 114 % und der gesamte wiederkehrende Umsatz (SaaS und Wartung) bei 68 % des Nettoumsatzes (67 %). Auch das Interesse an der Jahreskonferenz „Digitalize and Automate“ stiegt erneut: Efecte erreichte erstmals eine Teilnehmerzahl von mehr als 3.000 registrierten Personen – und damit so viel wie nie zuvor.

Technologie-Entwicklungen und -Integrationen: Bereits Anfang 2022 stellte Efecte seine IAM-Lösung Efecte Identity Governance und Administration (IGA) vor. Damit integrieren Organisationen die Zugriffsberechtigungen für Business-Anwendungen, Cloud-Ressourcen und andere digitale Systeme innerhalb kurzer Zeit in ein zentrales Management. Durch die Übernahme von InteliWISE können Efecte-Kunden in ganz Europa die preisgekrönten Chat- und Voice-Bots von InteliWISE nutzen, um Incidents schneller und effizienter zu lösen sowie die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern.

Neue Partnerschaften: Efecte konnte 2022 eine Reihe neuer Partnerschaften schließen – unter anderem mit der Asset-Discovery- und Tracking-Plattform Device42, die eine automatisierte Erkennung und Aktualisierung von IT-Assets für alle Efecte-Kunden möglich macht. Außerdem wurden mit DC Smarter ein neuer Implementierungspartner und DiConsus ein neuer Vertriebspartner mit Spezialisierung auf den besonders sicherheitsbewussten Banken-Sektor.

Auszeichnungen: Efecte wurde 2022 im Rahmen der diesjährigen Marktstudie „Vendor Selection Matrix“ von Research in Action (RIA) erneut als einer der Marktführer im Bereich ITSM-Tools in Deutschland anerkannt. In der etablierten Studie mit deutschen IT-Verantwortlichen erreichte der Anbieter Bestnoten beim Preis-Leistungsverhältnis. Die befragten Kunden loben vor allem das transparente Lizenz-Modell sowie die flexible Service Management Plattform für ITSM, ESM und IAM.

