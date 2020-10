Effektive und flexible Personalsuche in Düsseldorf, Essen

Personalsuche in auch Bonn und Dortmund

Las-Recruitment hat sich in den vergangenen Jahren aus gutem Grund einen guten Namen gemacht. Unternehmen aus nahezu allen Branchen nutzen mittlerweile das besondere Know-How der Recruiter für ihre Personalsuche in Düsseldorf, Essen, Bonn oder Dortmund. Das erwähnte Know-How ist der Schlüssel dazu, die Personalsuche nicht auf irgendwelche Kandidaten zu beschränken, die zwar in ihren Qualifikationen zu den offenen Vakanzen passen, sondern jene Bewerberinnen und Bewerber zu finden, die mit ihrer ganzen Mentalität perfekt zum Unternehmen passen und dieses wirklich bereichern können. Las-Recruitment.de versteht sich für viele Unternehmen als externe Abteilung für die Personalsuche in Dortmund, Essen, Düsseldorf oder Bonn. Dabei sind nicht nur die betreuten Unternehmen durch neue und hochqualifizierte Mitarbeiter gewachsen, sondern auch Las-Recruitment selbst, da sich über Jahre aus dem Tagesgeschäft immer mehr fruchtbare und wertvolle Geschäftsbeziehungen ergeben haben. Diese machen es möglich, noch schneller passende Kandidaten in jeder Branche zu finden.

Größe ist ein wichtiger Faktor bei der Personalsuche

Mit der Größe ist einmal das erfahrene Team von Las-Recruiting gemeint, aber auch das geballte Wissen und die wertvollen Verbindungen, über die das Team verfügt. Dadurch, dass sich bei Las-Recruitment täglich zahlreiche neue Kandidaten vorstellen, durch die Durchführung von unzähligen Vorstellungsgesprächen und durch das Kennenlernen unterschiedlichster Charaktere wird die Personalsuche in Dortmund, Essen, Düsseldorf oder Bonn höchst effektiv. Es entsteht gewissermaßen eine Kartei mit hervorragenden Kandidaten, die nicht nur nach fachlichen Qualifikationen geführt wird, sondern auch nach rein menschlichen Aspekten. Je größer diese Kartei wird, desto schneller kann Las-Recruitment passende Kandidaten für Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen anbieten. Niemals unbekannte Menschen, sondern Personen, die man wirklich schon kennt und mit lupenreinem Gewissen anbieten kann.

Warum Unternehmen besonders von der Personalsuche durch Las-Recruitment profitieren

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die bisweilen unberechenbar wirken, ist schnelles Handeln und Flexibilität im eigenen Personalstamm gefragt. Wer sich bei kurzfristigem Bedarf an neuen und passenden Fachkräften mit hoher Kompetenz auf die alten und konventionellen Methoden, wie die klassische Stellenanzeige, verlässt, hat kaum Erfolg. Geschäftsprozesse im Wandel erlauben kein langes Warten auf den richtigen Kandidaten oder die richtige Kandidatin. Die klassische Personalsuche in Düsseldorf, Bonn, Dortmund oder Essen würde weiterhin Zeit und Kosten verschlingen, die dennoch nicht zum gewünschten Erfolg führt. Letztlich ist die aktive Hilfe durch Las-Recruitment deutlich wirtschaftlicher, denn durch die externe Personalsuche wird immens an Zeit eingespart und auch die Kosten sind überschaubarer, als ein eigener Recruiter im eigenen Unternehmen. So bleibt ein Unternehmen auch in schwierigen kurzfristig handlungsfähig und kann sich perfekt auf neue Herausforderungen einstellen.

Kontakt:

E-Mail: info@las-recruitment.de

Webseite: https://las-recruitment.de/

LAS Recruitment

Sabrina Lassoued

Goethestr. 29

58300 Wetter

LAS RECRUITMENT – IHR Ansprechpartner für ACTIVE SOURCING, PERSONALSUCHE RECRUITING, Headhunting und RPO in Essen, Düsseldorf, Dortmund und Bonn.

