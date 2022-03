Effizienz trifft auf richtungsweisende Innovation

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH – Energiespar-Technologien für ein sauberes Morgen

Das Thema „Haus bauen“ ist einem konstanten Wandel unterworfen. Heutzutage wird alles mit der Hilfe von Systemlösungen realisiert. Im Prinzip ist alles ein System – sogar Fenster und Türen sind in gewisser Weise mittlerweile Systeme geworden, die gewisse Aufgaben wie z.B. Sicherheit, Wärmedämmung oder Sichtschutz zu erfüllen haben. Die Heizung, Kühlung, Lüftung und Warmwasserbereitung eines zeitgemäßen Niedrigenergiehauses bzw. Passivhauses lässt sich ebenso nur mehr als ein hochkomplexes System begreifen, welches spezifische Aufgaben zu erfüllen hat. Eine moderne und vor allem energieeffiziente Bauweise inkl. entsprechendem Energiesparmanagement erfordert die Implementierung von nachhaltigen und hochgradig innovativen Energiespar-Technologien, welche die Themen Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasserbereitung, bewerkstelligen können. Egal, ob Warmwasser-Wärmepumpe, Klimageräte, Lüftungsanlage oder Elektroheizung – STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ist immer wieder aufs Neue der allerbeste Fullservice-Ansprechpartner, wenn es um die systematische und anforderungsbezogene Bereitstellung von leistungsstarken, wartungsarmen und energiesparenden Haustechnik-Produkten für Business-Partner und Privatleute geht. Alle weiterführenden Informationen zur vielseitigen und hochqualitativen Haustechnikproduktpalette von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH finden Sie ab sofort auch unter: https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien.html

STIEBEL ELTRON bietet mit seinem breitgefächerten Sortiment an hochinnovativen Lösungen im Bereich „Erneuerbare Energien“ eine wichtige Antwort auf die Klimaherausforderungen der Zukunft. www.stiebel-eltron.at – Stiebel Eltron ist ein Unternehmen aus dem Bereich der Elektroindustrie mit Firmenhauptsitz in Holzminden. Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt Stiebel Eltron bei der Entwicklung von Haustechnikprodukten eine klare Linie – für eine umweltschonende, energieeffiziente und komfortable Haustechnik. Mit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit setzt das Unternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Know-how. Das Resultat sind klimafreundliche und innovative Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Die österreichische Niederlassung Stiebel Eltron Gesellschaft mbH in Hörsching bei Linz ist die älteste Tochtergesellschaft der Gruppe – sie wurde bereits 1972 gegründet und gehört zu den führenden Anbietern von Produkten im Bereich erneuerbare Energien im Land.

Firmenkontakt

Stiebel Eltron Österreich

Stiebel Eltron Österreich

Margaritenstr. 4

4063 Hörsching

07221 746000

marketing@stiebel-eltron.at

https://www.stiebel-eltron.at

Pressekontakt

Stiebel Eltron Stiebel

Stiebel Eltron Stiebel Eltron

Margaritenstr. 4

4063 Hörsching

07221 746000

marketing@stiebel-eltron.at

https://www.stiebel-eltron.at