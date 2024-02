Ego3 Whirlpool Filter Shop – Wir sind ausgezeichnet!

Excellent Shop Award für 5 Jahre Ego3 Whirlpool Filter Shop!

Es freut uns sehr, dass der EGO3 Whirlpool Filter Shop, nach der erfolgreichen Zertifizierung von www.ego3-spawatercare.com, den Excellent Shop Award für fünf Jahre mit Trusted Shops erhalten hat. Die Auszeichnung bescheinigt dem Shop herausragenden Service und echte Sicherheit, was zu einem überdurchschnittlichen Einkaufserlebnis für die Kunden führt.

EGO3 Whirlpool Filter: Eine bemerkenswerte Erfolgsstory

Der EGO3 Whirlpool Filter wurde entwickelt, um das bestmögliche Produkt auf den Markt zu bringen. Dieser Anspruch wurde mehrfach belegt, was den Verkauf der Filter in zehntausenden Fällen zur vollsten Zufriedenheit der Kunden zeigt. Mit einer Einbaukompatibilität von 95% der Whirlpools, zeichnet sich der Filter aus, indem er Zeit und Geld spart.

Bestätigung der Sicherheit und zuverlässiger Dienstleistungen

Die Zertifizierung von www.ego3-spawatercare.com am 21.01.19 stellt einen wichtigen Meilenstein dar. Die Trusted-Shops-Auszeichnung ist ein weiterer Beweis für die Qualität, welche der Shop liefert. Es untermauert das Gefühl der Sicherheit der Kunden beim Einkaufen und zeigt den hohen Standard des Kundendienstes.

Filterballs für perfektes Whirlpool Wasser

Zum Sortiment gehören die effizienten Filterballs von EGO3, welche bekannt sind, für perfektes Whirlpool-Wasser zu sorgen. Sie sind einfach in der Handhabung, langlebig und liefern einwandfreie Resultate. All diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass der EGO3-Whirlpool-Filter im Laufe der Jahre an Beliebtheit gewonnen hat.

Verleihung des Excellent Shop Awards

Aufgrund der hohen Standards und der kontinuierlichen Mühe, den Kunden das Beste zu bieten, hat der Shop den Excellent Shop Award von Trusted Shops verliehen bekommen. Dieser Preis ist ein Beweis für die harte Arbeit und Hingabe, die in den vergangenen fünf Jahren in den Shop investiert wurden.

EGO3 hat immer das Ziel verfolgt, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, was der Schlüssel zu ihrem Erfolg ist. Mit dieser Auszeichnung ist der Online-Shop nun offiziell anerkannt als ein Ort, an dem Kunden sich sicher und gut bedient fühlen können.

Wir haben den Excellent Shop Award für 5 Jahre erhalten.

Diesen Award erhalten nur Shops wie der Ego3 Whirlpool Filter Shop, die seit 5 Jahren zertifiziert sind und die strengen Qualitätskriterien von Trusted Shops einhalten – und damit ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis bieten!

Das macht uns sehr stolz und ist eine starke Motivation, weiterhin alles für ein perfektes Einkaufserlebnis zu geben und für das Allerwichtigste, das wir haben: zufriedene Kundinnen und Kunden!

Ein großes Dankeschön an unsere Kundinnen und Kunden und auch ein dickes Lob an unser Team für diese starke Leistung!

Hersteller der EGo3 Whirlpool Filter

Firmenkontakt

EG Spa Solutions GmbH

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373



https://www.ego3-filter.com

Pressekontakt

EGO3 Spa Water Care Solutions

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373



https://www.hot-tub-filter.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.