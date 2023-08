Ehmaliger Formel 1 Pilot Romian Grosjean jetzt in IndyCar

Miami Breeze Car Care Inc verlängert Brand Ambassador Vertrag mit Romain Grosjean

Miami Breeze Car Care Inc, ein führender Hersteller von Autopflegeprodukten, gibt voller Stolz die Verlängerung des Brand Ambassador Vertrags mit dem renommierten Rennfahrer Romain Grosjean bekannt. Die herausragende Zusammenarbeit zwischen Miami Breeze und dem ehemaligen Formel 1 Team Haas Piloten und aktuellen IndyCar Fahrer hat sowohl die Marke als auch die Bekanntheit des charismatischen Rennfahrers in der Autopflegebranche gesteigert.

Romain Grosjean ist eine internationale Motorsport-Ikone, bekannt für seine beeindruckende Karriere in der Formel 1 und seine Leidenschaft für schnelle Fahrzeuge. Als leidenschaftlicher Autofan und Perfektionist weiß Romain genau, wie wichtig es ist, dass ein Auto nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Alltag gepflegt und in Bestform gehalten wird.

Die Zusammenarbeit zwischen Romain Grosjean und Miami Breeze begann vor zwei Jahren, als Romain erstmals die Produkte des Herstellers in die Hand nahm. Beeindruckt von der Qualität und Wirksamkeit aber vor allem der entwickelte Neuwagenduft des Auto-Innenreiniger, entschied er sich sofort, die Marke zu unterstützen und zum offiziellen Markenbotschafter von Miami Breeze Car Care Inc zu werden.

„Ich bin begeistert, meine Zusammenarbeit mit Miami Breeze Car Care Inc fortzusetzen“, sagt Romain Grosjean. „Die Produkte von Miami Breeze haben mich auf und abseits der Rennstrecke überzeugt. Als Rennfahrer ist die Pflege meines Rennwagens von entscheidender Bedeutung, aber auch mein Alltagsfahrzeug verdient die beste Autopflege. Mit Miami Breeze fühle ich mich sicher, dass meine Fahrzeuge immer im besten Zustand sind .“

Die Partnerschaft mit einem internationalen Motorsport-Star wie Romain Grosjean hat sich für Miami Breeze Car Care Inc als Glücksgriff erwiesen. Die Präsenz des Rennfahrers in den sozialen Medien, seine Authentizität und seine Begeisterung für die Produkte sowie den Cockpit Spray mit Neuwagenduft haben die Aufmerksamkeit von Autoliebhabern und Autofahrern auf der ganzen Welt auf Miami Breeze gelenkt.

„Romain Grosjean ist ein perfekter Vertreter unserer Marke“, sagte der COO von Miami Breeze Car Care Inc. kürzlich in einem Interview „Seine Expertise im Motorsport und seine Hingabe an die Autopflege spiegeln unsere Werte perfekt wider. Die Verlängerung des Brand Ambassador Vertrags ist ein Zeichen für die herausragende Zusammenarbeit, die wir in den letzten Monaten erlebt haben.“

Die Verlängerung des Brand Ambassador Vertrags zwischen Miami Breeze Car Care Inc und Romain Grosjean wird eine aufregende Zeit für beide Parteien einläuten. Mit neuen aufregenden Projekten und gemeinsamen Aktionen werden sie die Marke Miami Breeze weiter stärken und die Bedeutung der Autopflege für alle Autofans betonen.

*Über Miami Breeze Car Care Inc:*

Miami Breeze Car Care Inc ist einer der schnellstwachsenden U.S Hersteller von hochwertigen Autopflegeprodukten, die speziell entwickelt wurden, um Fahrzeuginnenräume einen Neuwagengeruch zu verleihen. Das Unternehmen ist stolz darauf, innovative und einzigartige Produkte anzubieten, die von Autofans und Rennfahrern auf der ganzen Welt geschätzt werden.

Der Erfolg von dem einzigartigen Cockpit Spray basiert auf einer speziellen Formel, die den Neuwagengeruch simuliert und gleichzeitig eine gründliche Reinigung und Schutz bietet. Mit natürlichen Inhaltsstoffen entwickelt, reinigt der Auto-Innenreiniger effektiv alle harten Innenflächen im Auto, wie Armaturenbrett, Türverkleidungen und Kunststoffteile. Es bildet einen Schutzschild vor Verblassen, Rissen und schädlichen UV-Strahlen und verleiht dem Fahrzeuginnenraum einen lang anhaltenden, luxuriösen Duft.

Das Cockpit Spray von Miami Breeze ist ein Auto-Innenraumreiniger, der Fahrzeugbesitzern eine einfache und effektive Lösung für die Auto-Innenreinigung bietet. Mit diesem Innenraumreiniger können Autobesitzer ihre Fahrzeuginnenräume gründlich reinigen und gleichzeitig den angenehmen Neuwagenduft genießen. Das Spray eignet sich auch hervorragend als Auto-Innenraumreinigungsmittel für die Pflege von Autopolstern, Ledersitzen, Dashboards und Teppichen.

Miami Breeze bietet ein Sparset an, bestehend aus einer 500 ml.Flasche des Allzweck-Innenreinigers und einer 500 ml.Flasche des Leather/ Lederpflege- Conditioners. Der Allzweck-Innenreiniger entfernt effektiv Verschmutzungen von verschiedenen Oberflächen im Auto, während der Leather Conditioner bzw. Auto Ledersitzpflege für die Pflege und Versiegelung von Kunstleder und echtem Leder, wie beispielsweise Autositzen, sorgt. Diese Kombination verleiht dem Fahrzeuginnenraum nicht nur ein frisches Aussehen, sondern erweckt auch den luxuriösen Neuwagengeruch zum Leben.

Das Cockpit Spray mit echtem Neuwagenduft und andere hochwertige Autopflegeprodukte von Miami Breeze sind im deutschen Onlineshop Miami Breeze (miami-breeze.de) des Unternehmens erhältlich. Kunden profitieren von schnellen Lieferzeiten und kostenloser Lieferung ab einem Bestellwert von 70 Euro. Die Produkte von Miami Breeze haben bereits weltweit eine große Beliebtheit erlangt und wurden mit hervorragenden Bewertungen ausgezeichnet.

*Über Romain Grosjean:*

Romain Grosjean ist ein ehemaliger Formel 1 Team Haas Pilot und aktueller IndyCar Fahrer. Mit einer beeindruckenden Motorsport-Karriere hat er sich einen Namen als charismatischer und talentierter Rennfahrer gemacht. Neben seiner Leidenschaft für das Rennen ist Romain ein überzeugter Befürworter der Autopflege und ein stolzer Markenbotschafter von Miami Breeze Car Care Inc.

Weitere Informationen Rund zu dem Thema Auto- Innenraumpflege und Cockpit Spray finden Interessenten unter Miami Breeze (miami-breeze.de)

