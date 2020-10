ehotel® belegt Spitzenplatz im Vertrauensranking der WirtschaftsWoche

Dass ehotel® den persönlichen Kundenservice und das Thema “Traveller Centricity” in den Mittelpunkt seines Unternehmensinteresses stellt, beweist sich auch 2020 als goldrichtig. Bei der aktuellen Umfrage der WirtschaftsWoche zählt ehotel® zu den Kundenlieblingen. Gerade während der anhaltenden Corona-Krise ist ein gutes Kundenmanagement eben sehr wichtig.

Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin erstellt jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Beratungs- und Analyseunternehmen ServiceValue ein Ranking zur Kundenzufriedenheit. Gut 577.122 Befragte gaben dieses Mal zu 1.911 Unternehmen – vom Marktführer bis zum Neuling – aus 150 Branchen ihre Bewertung ab. Unter den Hotelbuchungsportalen erreicht ehotel® durch seinen hervorragenden Kundenservice erneut die Top 5. Insgesamt liegt ehotel® 2020 noch deutlicher über dem Branchenmittelwert als im Vorjahr, während die Konkurrenz an Vertrauen verloren hat.

“Die Corona Pandemie hat Auswirkungen auf viele Unternehmensbereiche, vor allem aber auf die Markenreputation und die Kundenbeziehungen”, heißt es im Magazin, “fehlerhafte Kommunikation oder mangelndes Kundenmanagement können schnell zum Problem werden.” Eine nachhaltige Kundenbindung und das Vertrauen in die Marke seien also unerlässlich. “Für uns ist ein sehr guter Kundenservice so selbstverständlich wie Fairness und Transparenz”, meint Fritz Zerweck, CEO von ehotel®: “Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden das zu schätzen wissen, und bedanken uns für die ausgezeichneten Bewertungen.”

Der Artikel zum Verbraucherranking ist in Ausgabe 42/2020 der WirtschaftsWoche und am 8. Oktober 2020 in der Online-Ausgabe mit Ergebnisliste erschienen.

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet. www.ehotel.de

