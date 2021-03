ehotel® ist die Nr. 1 in der Kundenzufriedenheit

Während der Pandemie legen Reisende noch mehr Wert auf gute Serviceleistungen, die Flexibilität ermöglichen und Sicherheit geben. Dabei sind internetbasierte Dienstleister als ständig verfügbare Berater und kontaktlose Anbieter sehr gefragt, auch wenn sie evtl. selbst unter den wirtschaftlichen Folgen der Krise zu leiden haben. Um Kunden zu gewinnen und zu halten, sind Vertrauen und Zufriedenheit derzeit wertvoller denn je. Die bekannte Tageszeitung Die Welt hat in Zusammenarbeit mit der wirtschaftspsychologischen Analysegesellschaft ServiceValue in einer Studie untersucht, wer in Sachen Kauf, Buchung und Vertragsabschlüssen Kunden online besonders zufriedenstellen kann. In der Kategorie Hotelbuchungsplattformen ist ehotel® Spitzenreiter und überzeugt bei Online-Buchungen deutlich.

Für das unabhängige Ranking wurden über 363.300 Verbraucherurteile zu Online-Käufen, Online-Buchungen und Online-Vertragsabschlüssen bei 1.700 Unternehmen aus 105 Branchen ausgewertet. “Wir vergleichen uns selbst nie”, meint Fritz Zerweck, CEO von ehotel®, “wir gehen bei der Entwicklung unserer Technologien und Innovationen immer vom Kunden aus – nicht von der Konkurrenz. Wenn wir unsere Kunden zufriedenstellen, ist das für uns also die höchste Auszeichnung, die wir uns wünschen können.” Auch wenn ehotel® durch die Spezialisierung auf Geschäftsreisen nur wenig Einbußen durch die Pandemie zu verzeichnen hat, ruht sich das Unternehmen nicht auf Erfolgen aus. So arbeitet ehotel® stetig daran, selbst die letzten Systembrüche für Unternehmen in der Reisebuchung zu schließen, um einen vollendeten digitalen Kreislauf anbieten zu können.

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet. www.ehotel.de

