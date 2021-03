ehotel® überzeugt Mittelständler als bester Dienstleister 2021

Die Studie “Beste Mittelstandsdienstleister 2021”, die das Magazin WirtschaftsWoche gemeinsam mit den Analysespezialisten von ServiceValue erstellt hat, zeigt deutlich, worauf es mittelständischen Unternehmen ankommt: Qualität, Service und Kompetenz, aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, welchem Dienstleister Unternehmen Vertrauen schenken. In der Rubrik “Hotelbuchungsportale” liegt ehotel® weit vor der Konkurrenz und gilt zum dritten Mal in Folge mit Abstand als bester Mittelstandsdienstleister der Branche.

Etwa 12.700 Entscheider, Nutzer und Einkäufer unterschiedlicher Unternehmen wurden befragt hat, um über Dienstleister in 44 Branchen zu entscheiden. “Das Vertrauen unserer Kunden nie zu enttäuschen, ist für uns von höchster Bedeutung”, meint ehotel®-CEO Fritz Zerweck, “es freut uns sehr, genau dafür ausgezeichnet zu werden.” Grundlage für dieses Vertrauensverhältnis ist die Transparenz in allen Bereichen. “Die werden wir auch beibehalten”, so Zerweck weiter, “Transparenz gehört zu ehotel® wie bester Service, Innovationen und moderne Technologien.” Weitere Informationen zu der Studie sind auf den Webseiten der WirtschaftsWoche und ServiceValue zu finden.

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet. www.ehotel.de

