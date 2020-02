Ehrhardt Logistik – Transportunternehmen aus Neuenstein

Der Transportbetrieb hat sich auf die Beförderung und Lagerung von unterschiedlichsten Stückgütern spezialisiert.

Das Transportunternehmen Ehrhardt Logistik UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG hat seinen Firmensitz in der Stadt Neuenstein. Zum Portfolio des Logistikbetriebs gehört der fachgerechte Transport sowie die Einlagerung von Stückgütern aller Art. Der Transport der unterschiedlichen Beförderungsgüter erfolgt mit Frachtführern und Lastkraftwagen aus dem eigenen Betrieb. Der Fuhrpark des Logistikunternehmens umfasst mehrere Lkw verschiedener Größen. Auf diese Weise kann für das jeweilige Auftragsvolumen die passende Fahrzeuggröße gewählt werden. Die Lastkraftwagen sind zudem mit GPS-Empfängern ausgestattet worden, was eine genaue Nachverfolgung der Standorte der zu befördernden Waren ermöglicht.

Die Fahrer von dem Transportbetrieb Ehrhardt Logistik haben viel Erfahrung und sorgen dafür, dass die unterschiedlichen Ladungen zügig und sicher den gewünschten Zielort erreichen. Das Logistikunternehmen verfügt über eine flache Hierarchieebene, wodurch kurzfristig auf eilige Kundenaufträge und sich ändernde Anforderungen reagiert werden kann, wovon die Auftraggeber natürlich profitieren. Gleiches gilt für die hohe Zuverlässigkeit der Mitarbeiter sowie die strikte Einhaltung der gesetzten Termine und Lieferzeiten.

Die professionelle Lagerhaltung ist ein weiteres wichtiges Arbeitsgebiet von Ehrhardt Logistik. Die Einlagerung der verschiedenen Stückgüter erfolgt dabei in firmeneigenen Lagern. Den Kunden des Logistikbetriebs stehen Lagerflächen mit einer Größe von ungefähr 5000 m² zur Verfügung. Durch die vorteilhafte Kombination von eigenem Fuhrpark und eigenen Lagerflächen können den Auftraggebern auch komplexe Logistikdienstleistungen geboten werden. So ist es bei Bedarf beispielsweise möglich, die verschiedenen Waren zwischen den einzelnen Transporten einzulagern.

Noch mehr Informationen über die verschiedenen Services in den Bereichen Transport und Lagerhaltung, finden sich auf der Internetpräsenz der Ehrhardt Logistik UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG. Die kompetenten Mitarbeiter des Fachbetriebs stehen selbstverständlich gerne zur Verfügung, um Fragen zu den angebotenen Services zu beantworten oder auch die Einzelheiten eines anstehenden Projektes zu erörtern.

Das Transportunternehmen Ehrhardt Logistik UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG wurde bereits im Jahr 1919 gegründet und kann inzwischen auf eine mehr als ein Jahrhundert andauernde, erfolgreiche Firmenhistorie zurückblicken. Seit jeher handelt es sich um einen traditionsbewussten Familienbetrieb, in dem auch Wert auf den persönlichen Kontakt zu den Kunden gelegt wird. Bis zur heutigen Zeit wurden bereits unzählige Beförderungsgüter für Auftraggeber aller Art schnell und sicher an ihren jeweiligen Bestimmungsort transportiert. Neben der Beförderung, bietet das Logistikunternehmen auch die Einlagerung von Waren an. So verfügt der Transportbetrieb nicht nur über einen Fuhrpark mit mehreren Lastkraftwagen, sondern auch über ein eigenes großflächiges Lager. Der Firmensitz von Ehrhardt Logistik befindet sich in der Felix-Wankel-Straße, in der Stadt Neuenstein.

Firmenkontakt

Ehrhardt Logsitik UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG

Rolf Ehrhardt

Felix-Wankel-Straße 6

74632 Neuenstein

+49 (0) 7942 / 944987

+49 (0) 7942 / 944989

info@spedition-ehrhardt.de

http://www.ehrhardt-logistik.de

Pressekontakt

UPA Webdesign

Stephan Duda

Klosterplatz 6

47533 Bedburg-Hau

+49 (0) 2821 / 7203 151

+49 (0) 2821 / 255 17

kontakt@upa-webdesign.de

http://www.upa-webdesign.de

Bildquelle: Creative Commons CC0