Ein Adventskalender gefüllt mit 24 GUTEN TATEN

Statt in Hüftgold lieber in gutes Karma investieren

Wer dieses Jahr vor Weihnachten gleich 24 gemeinnützige Projekte auf einmal unterstützen

möchte, ist nur 24 Euro davon entfernt. Statt der täglichen Schokoladen-Ration wartet bei dem 24 GUTE TATEN Adventskalender hinter jedem Türchen eine gute Nachricht.

Dann heißt es zum Beispiel: “Guten Morgen! Heute hast du einer Schülerin in Afghanistan 3 Minuten Informatikunterricht ermöglicht.” Am nächsten Tag konnte aufgrund der Spende ein Baumsetzling in El Salvador gepflanzt werden. Und wer Heiligabend 2019 sein Türchen öffnete, konnte sich darüber freuen, einen Orang-Utan auf eine große Portion Obst und Gemüse eingeladen zu haben.

Durch die Spendeneinnahmen des Adventskalenders 2019 konnten unter anderem auch 17.910 Kilogramm Plastikmüll aus deutschen Flüssen entfernt, sowie 4.179 Stunden Hausaufgabenhilfe für Flüchtlingskinder

angeboten werden.

So funktioniert der 24 GUTE TATEN Adventskalender

Ab Oktober kann auf der Website www.24-gute-taten.de eine einmalige Spende von 24 Euro

oder mehr geleistet werden. Mit dieser Spende werden 24 Projekte unterstützt. Der 24 GUTE

TATEN Adventskalender wird rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit mit der Post verschickt –

übrigens gern auch mit einer Grußkarte an die Adressen von Freunden und

Familienmitgliedern. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Projekt, welches durch die

konkrete Spende unterstützt wird.

Übrigens können Unternehmen den Adventskalender zusätzlich mit einem personalisierten

Weihnachtsgruß an Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

versenden. Für Schulen, die sich einen der Kalender in den Klassenraum stellen, werden

ergänzende Unterrichtsmaterialien bereitgestellt, um das Öffnen der Türchen im

vorweihnachtlichen Unterricht mit spannenden Fakten zu den Projekten und neuen

Lerninhalten zu untermalen. Der Kalender sowie die Hintergrundinformationen sind auch auf

Englisch und Französisch erhältlich.

24guteTaten e.V. setzt sich für Menschen in Not und Armut ein, unabhängig von Nationalität, Religion, ethnischer Herkunft oder Geschlecht. Wir sind weder parteipolitisch noch konfessionell gebunden.

Die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitglieder des Vereins engagieren sich für den Adventskalender aus persönlicher Überzeugung und mit Leidenschaft für eine gerechte Welt.

Gemeinnützig, unabhängig und engagiert.

