Ein außergewöhnlicher Online-Adventskalender

24 Türchen/Video-Episoden zum Thema Management und die Naturgesetze

Seit 2002 widmet sich Georg Blum dem Thema Management und Naturgesetze. Beeinflusst wurde er durch die zunehmende Diskussion über die ökologischen Themen wie Klimawandel, Mobilitäts- und Energiewende, Massentierhaltung, industrielle Landwirtschaft und vieles mehr.

Auf der anderen Seite beschäftigt er sich seit über 30 Jahren mit Kundenorientierung, Führungsaufgaben bzw. Leadership Management. Dabei fand er immer wieder Parallelen in der Natur, warum etwas im Management funktioniert bzw. nicht funktioniert.

Aus der Verbindung beider Themen entstand zuerst ein Vortrag, dann ein Artikel und jetzt ein Adventskalender. Mit der Unterstützung seines Teams ist daraus ein außergewöhnlicher Adventskalender geworden: https://www.crm-tech.world/der-1a-relations-adventskalender/

Die 24 Episoden behandeln die Themen Darwin und seine Evolutionstheorie (Produkt- und Marktentwicklung, das Gesetz der erforderlichen Vielfalt (Führung und Heterogenität im Überlebenskampf), das Verhalten eines Pavian Clans (Kommunikation und Transparenz in der Führung), das Dünge-/Sättigungsgesetz (wie viel Werbung führt zu mehr Kundenwert, wann ist zu viel Werbung eher schädlich), die Hyperkompensation aus der Trainingslehre (als Beispiel für Kundenbindung als auch für Training für Software-Nutzung), die Piranhas (zu viel Fressen ist schädlich für den Überlebenskampf als Beispiel für das Aufkaufen von Unternehmen), das Verhalten von Ratten (als Beispiel für Mitarbeiter-Motivation). …

Alle Episoden stellen das Verhalten eines Tieres, einer Herde in der Natur oder ein Naturphänomen selbst vor. Daraus ergeben sich logische Schlussfolgerung für eine Führungskraft, warum der Mensch, in diesem Fall die Führungs- und Leitungseben sich mit der Natur beschäftigen sollte, was aus den Erkenntnissen der Natur Interessantes und Wichtiges abzuleiten ist.

Zitat Georg Blum: “Man kann nicht gegen die Natur bzw. die Menschen arbeiten. Es geht nur mit ihr bzw. ihnen erfolgreich sein.”

Über die 1A Relations GmbH:

Die 1A Relations GmbH ist seit mehr als 15 Jahren eine 100 % herstellerneutrale Technologie-Beratung und zählt inzwischen zu den erfahrensten auf dem Markt. Sie berät mit einem Team von zwölf Beratern und Mitarbeitern bei der kundenorientierten Unternehmensentwicklung, Software-Strategie und Prozesseffizienz. Der USP: Die Kunden profitieren von einer langjährigen Software- und Technologie-Expertise sowie von mehr als 150 Jahren CRM-Kompetenz aller Berater. Geschäftsführer sind Dagmar Tillich-Schmidt und Georg Blum. Dagmar Tillich-Schmidt erweitert die Kompetenzen des Teams als International Business Coach im Strategie-, Projektmanagement- und Schulungs-/Coachingbereich. Georg Blum ist seit 2003 Vorstandsmitglied im Deutschen Dialogmarketing Verband e. V., Vorsitzender des Councils CRM und Dozent an verschiedenen Hochschulen.

Weitere Informationen: www.1A-Relations.com, www.RELATIONSHIP-Magazin.de, www.CRM-Tech.World

