Ein eBike gratis zur Büromiete?

Ungewöhnliche Aktion von Peter Straub Immobilienmanagement

Mit einer ungewöhnlichen Aktion lockt Immobilien-Makler Peter Straub neue Mieter ins idyllische, autofreie Stedtli Liestal.

Wer sich dazu entschliesst, seinen neuen Firmensitz in der idyllischen Altstadt von Liestal anzusiedeln, dem soll der Arbeitsweg erleichtert werden. Weil das Bürogebäude mitten in der Fussgängerzone liegt, bekommt der Mieter bei Unterzeichnung eines Fünfjahresvertrages als Begrüssungsgeschenk ein eBike geschenkt.

Zur Vermietung stehen 136 m² Büroflächen im 3. Obergeschoss.

Das Haus an der Rathausstrasse birgt Geschichte. Durch die umfangreiche Renovation wurden zwei ursprüngliche Altstadthäuser zu einer Liegenschaft vereint.

Verschiedene Gastronomiebetriebe und Ladengeschäfte in unmittelbarer Umgebung, sowie der sieben Gehminuten entfernte Bahnhof machen das Haus zum bevorzugten Arbeitsort.

Liestal liegt an der Ergolz, welche den Ort von Südosten nach Norden durchfliesst. Von den 1821ha Stadtbann sind 1077 ha Wald. Der höchste Punkt Liestals liegt auf 614mü.M. (Alti Stell, Aussichtsturm) und der tiefste auf 287mü.M., wo die Ergolz im Niederschönthal den Stadtbann verlässt. Zu den Nachbargemeinden zählen (von Norden im Uhrzeigersinn) Füllinsdorf, Arisdorf, Hersberg, Lausen, Bubendorf, Seltisberg, Nuglar-St.Pantaleon (Kanton Solothurn) und Frenkendorf.

Die Kantonshauptstadt ist eine Kleinstadt mit insgesamt 14’028 Einwohnern und regionaler Zentrumsfunktionen und verfügt über eine kleine eigene Agglomeration, bestehend aus Frenkendorf, Füllinsdorf, Lausen, Bubendorf und Seltisberg. Es sind lokale, regionale und kantonale Schulen sowie die eidgenössische Zollschule in Liestal zu finden. Auf dem Bienenberg befindet sich das mennonitische Ausbildungs- und Tagungszentrum Bienenberg.

Liestal hat mit der Hauensteinstrecke direkte Zugsverbindungen nach Basel, Zürich, Olten und Luzern und ist mit der A22 direkt an die Autobahn A2 angebunden. Der Flughafen von Basel (EuroAirport) ist in rund 45 Minuten/30 Minuten (öffentlicher Verkehr/Auto) und der von Zürich in rund 75 Minuten/60 Minuten (öffentlicher Verkehr/Auto) erreichbar. Der Bahnhof ist Ausgangspunkt diverser Buslinien und der Waldenburgerbahn in die Agglomeration sowie das mittlere Oberbaselbiet.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau und das Immobilienmanagement ist seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

