Ihr Facebook ist Ihre Visitenkarte.

Ihr Facebook-Account und Ihre Facebook-Seiten sind wie Ihre Homepage eine Visitenkarte Ihrer Firma.

Ein schlechter Eindruck ist schnell erzeugt, ihn abzubauen bedarf es oft Jahre.

Professionelle Designer gestalten Ihren bestehenden Facebook-Account oder registrieren für Sie mit Ihrer e-mail Adresse einen Facebook-Account, gestalten den Facebook-Account mit professionellem Design und leiten eine De-Domain auf Ihr Facebook weiter.

Viele Facebook-Seiten sehen so oder so ähnlich aus: https://www.facebook.com/vorname.nachname.zahl

Sieht auch Ihre Facebook-Seite so aus? Keiner kann sich diese Adresse merken. Man kann am Telefon nicht erklären, wie die Seite erreichbar ist. Wir meinen: Das muß nicht so sein.

Man kann die Adresse des Facebook-Accounts kürzer und merkfähiger gestalten.Die Merkfähigkeit einer URL ist ein Schlüsselelement des Webseiten-Marketings.

Für so eine Seite ein Listen oder sogar ein hohes Ranking in Suchmaschinen wie Google zu erstreben, ist verlorene Liebesmüh. Die Regel wird sein, dass Suchmaschinen solche Seiten gar nicht listen, weil es eine Unterseite ist und weil die Seite passwortgeschützt ist.

Wie kann ich nun die Facebook-Seite promoten, wenn Suchmaschinen sie doch ignorieren?

Ratsam ist es, eine eigene Domain für die Unterseite bei Facebook zu registrieren und dann auf die Unterseite weiterzuleiten.

Damit steigen die Chancen mit dem eigenen Facebook Account auch in Suchmaschinen aufzutauchen.

Vieles spricht dafür eine de-domain für das eigene Facebook-Konto zu verwenden, weil die Suchmaschinenplazierung einer De-Domain gut ist, die Merkfähigkeit einer de-Domain aufgrund ihrer Popularität hoch ist und weil .de die Domain des eigenen Landes ist..

Hans-Peter Oswald

https://www.ebay.de/itm/293403341743

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award “als Best International Domain Registration Firm – Germany”. Beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: Secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.