Ein glanzvolles Vermächtnis der Zukunft

Kunsthaus Kende auf der Highlight Munich 2020

Nicht als Massentrend, jedoch aber für den Individualisten: mit gehobenen Silberarbeiten aus vier Jahrhunderten zählt das Kunsthaus Kende zu einer der führenden Galerien des internationalen Kunsthandels. Mit der Sektion “Next Generation” präsentiert es die Highlights aus seinem Portfolio: Spitzenstücke zeitgenössischer Silberschmiedekünstler. Diese begeistern vor allem das junge Publikum und deuten den Weg auf diesem Gebiet ins 21. Jahrhundert. In diesem Jahr sind sie erstmalig auch auf der Internationalen Kunstmesse Munich HIGHLIGHTS 2020 zu bestaunen.

Lange Zeit beeindruckten Silberobjekte insbesondere aufgrund ihres materiellen Wertes und ihrer elitären

Besonderheit. Dann kamen sie zunehmend in einen altmodischen Verruf. In vielen Schränken und Vitrinen

verstauben silberne Gegenstände als nicht mehr zeitgemäße Erbstücke. Doch in jüngster Vergangenheit tut

sich wieder was in Sachen Silber.

Zeitgenössische Silberschmiedekünstler hauchen Silber neues Leben

Silber lebt! Das zeigt Christopher Kende mit seinem einzigartigen Angebot auf der diesjährigen

internationalen Kunstmesse HIGHLIGHTS. Als eine der wenigen Galerien in Europa hat sich das Kunsthaus

Kende neben antikem Silber auf herausragende moderne Silberobjekte spezialisiert und ist damit inzwischen

zu einer festen Größe des internationalen Kunsthandels geworden. Vom 22. – bis 25. Oktober 2020 kommen Besucher der Messe in die Gelegenheit, glanzvolle Meisterwerke einer größtenteils noch sehr jungen Generation zeitgenössischer Silberschmiedekünstler kennenzulernen. Nur wenigen dürfte bekannt sein, dass diese Arbeiten zum Teil schon jetzt in den bedeutendsten Museen dieser Welt aufbewahrt werden. Wegweisende Impulse für die moderne Silberschmiedekunst kommen vor allem aus Großbritannien. Hier erhalten junge Künstler gezielte Fördermaßnahmen; sowohl durch staatliche Institutionen als auch durch engagierte, wohlhabende Privatpersonen.

Unter neuen ästhetischen Grundsätzen und mit so manch ungewöhnlichen Materialzusammensetzungen

verfolgt die junge Künstlergeneration völlig neue Ansätze bei der Bearbeitung von Silber. Neben traditionell

handwerklichen Techniken wie der Gravur mit dem Stichel oder der Treibarbeit mit dem Ziselierhammer

kommen modernste Techniken wie 3-D-Drucker, Laser oder CNC-Fräser zum Einsatz. Es entstehen

außergewöhnliche Objekte in ausgefallenen Formen, deren Charakter sich in einem schlichten und

futuristischen Stil widerspiegelt.

Grundlegend für die Arbeiten moderner Silberschmiedekünstler sind zwei wesentliche Aspekte: die

Infragestellung der historischen Rolle von Silber als materielles Gut und die Wahrnehmung von Kunst in allem

Alltäglichen. Damit wurden das Design und die Funktion von Objekten in Silber wichtiger als deren materieller

ein Wert. Bei den Künstlerinnen und Künstlern erweckte dies experimentelle Neugierde und ermutigte sie zur

Umsetzung neuer Formen und innovativer Ideen.

Lifestyle-Produkte aus Silber

Ob rein dekorativ oder funktional, insbesondere beim jungen Publikum erfahren moderne Kunstobjekte in

Silber aktuell eine erstaunliche Renaissance. Dabei erfreuen sich vor allem klassische Lifestyle-Produkte wie

Gebrauchsgegenstände und Einrichtungsobjekte großer Beliebtheit, die in Form und Gestaltung nicht selten

völlig von dem abweichen, was man bisher kannte. In ihrem zeitlosen Design vereinen sich handwerkliches

Geschick und künstlerisches Talent, das in der Funktionalität und Schönheit der Objekte zu einem vollendeten

Ausdruck kommt. Und allen, die aufgrund der Pflege und des Putzens vor den glanzvollen Meisterwerken aus

Silber zurückschrecken, sei gesagt, dass es auch hierfür eine Lösung gibt: Das Kunsthaus Kende mit dem

weltbesten Poliermittel, welches in Europa bisher kaum bekannt ist.

Noch während des Studiums der Kunstgeschichte gründete Christopher Kende im Jahr 2004 sein eigenes

Antiquitätengeschäft in der Tübinger Altstadt. Doch schon recht bald änderte sich der Charakter des

Geschäfts zu einer Galerie für anspruchsvolle Silberobjekte vom Frühbarock bis zum Funktionalismus der

1950er Jahre. Die Begeisterung für das herausragend avantgardistische Schaffen heutiger

Silberschmiedekünstler bedingte eine Ausweitung des Angebots auf zeitgenössische Arbeiten. Als Mitglied

des Internationalen Kunsthändlerverbands CINOA ist das Kunsthaus Kende inzwischen auf den

bedeutendsten Messen in Köln, München und Salzburg vertreten. Mehr Informationen zum Kunsthaus Kende

unter: https://kunsthaus-kende.de/

