Ein Klassiker in neuem Gewand – der KRAUSE Doppel-Klapptritt Treppy mit eloxierten Holmen

Für alle Arbeiten, bei denen Sauberkeit von großer Bedeutung ist, bietet der Steigtechnikhersteller KRAUSE bereits seit vielen Jahren Leitern mit eloxierten Holmen an. Erstmals ist dies nun auch mit einem Tritt der Fall – der Doppel-Klapptritt Treppy mit eloxierten Holmen befindet sich ab sofort neu in der umfangreichen Steigtechnik-Range des Familienunternehmens aus Hessen.

Die perfekten Helfer für Arbeiten in geringer Höhe: Klapptritte von KRAUSE

Tritte sind eine nützliche und vielseitige Lösung für viele Aufgaben im Haushalt, beim Heimwerken und am Arbeitsplatz. Im Gegensatz zu Leitern, die oft sperrig und schwer zu handhaben sind, bieten Tritte eine leichte und platzsparende Alternative, die dennoch für viele Arbeiten eine ausreichende Arbeitshöhe bietet. Durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakten Abmessungen sind sie schnell zur Hand und nach Gebrauch ebenso schnell wieder praktisch verstaut.

Der seit vielen Jahren bewährte Treppy ist besonders leicht und findet zusammengeklappt in unzähligen Nischen Platz. Die integrierte Klappsperre und die große obere Standfläche von 350 x 200 mm sorgen für eine sichere Handhabung und einen bequemen Stand. Stabile, schlagfeste Metallgelenke und rutschhemmende Fußkappen runden die Produkteigenschaften der flexiblen Steighilfe ab, mit der Anwender eine Arbeitshöhe von bis zu 2,45 m erreichen können.

Da der beliebte Tritt auch täglich in vielen Situationen eingesetzt wird, in denen saubere Hände von Vorteil sind, hat sich KRAUSE entschlossen, neben den beiden bereits erhältlichen Stehleitern mit eloxierten Holmen nun auch den Treppy und damit einen Tritt in diese Produktlinie aufzunehmen.

Saubere Ergebnisse dank eloxierter Holme

Eloxieren ist ein Verfahren zur Behandlung von Aluminium, bei dem durch einen elektrochemischen Prozess eine Oxidschicht auf dem Material erzeugt wird. Die Oxidhaut bildet eine Schutzschicht auf dem Aluminium. Das Besondere am Eloxalverfahren ist, dass keine zusätzliche Schicht auf das Aluminium aufgebracht wird. Die Oxidschicht ist vollständig in das Material integriert und bildet einen festen molekularen Verbund.

Der Hauptvorteil dieser speziellen Holme liegt darin, dass durch die Eloxierung eine Verschmutzung der Hände durch Aluminium wirksam verhindert wird. Es entsteht eine besonders glatte Oberfläche, an der Rückstände kaum haften können. Außerdem lässt sich der Tritt schnell und einfach reinigen. Diese Eigenschaften machen ihn besonders beliebt bei Tapezierern, Malern und in hygienisch sensiblen Arbeitsbereichen wie Arztpraxen, Apotheken oder Laboren. Aber auch im Büro beim Erreichen von hohen Schränken oder im Haushalt, z. B. beim Aufhängen von Gardinen, bietet der eloxierte Tritt und die damit verbundenen sauberen Hände Vorteile. Die farbigen Holme verleihen dem Tritt zudem eine zeitlose Eleganz, mit der er sich perfekt seiner Umgebung anpasst.

Weitere Informationen zum neuen Treppy mit eloxierten Holmen und allen weiteren KRAUSE-Produkten auf: www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.