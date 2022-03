Ein neues Immobilienportal mit 100% geprüften Objekten geht an den Start

Das junge Immobilienunternehmen WELTMANN Real Estate GmbH hat in kurzer Zeit ein rasantes Firmenwachstum verbucht. In ca. einem Jahr eröffneten die Makler sechs neue Standorte und das gesamte Team versiebenfachte sich.

Die Gründer schreiben den Aufstieg ihrer digitalen Arbeitsweise sowie dem unermüdlichen Vertreib zu.

„Im Zuge des Erfolges erhielten wir immer mehr Immobilien in den Bestand und diese haben wir selbstverständlich auch auf unserer Webseite angeboten. Als wir sahen, wie viele Anfragen wir über unsere Homepage generierten und dass wir einen fünfstelligen Traffic (individuelle Webseitenbesucher) bekamen, wollten wir das vollständige Potenzial unserer Webpräsenz ausnutzen.“

Das verriet uns Alexander Ferati, der Geschäftsführer und einer der Gründer von WELTMANN Real Estate.

„Mithilfe unserer IT-Abteilung bauten wir unsere Seite zu einem Immobilienportal um. Mit allem Drum und Dran: Suchbalken, Filtern, Suchergebnissen mit Keyfacts auf den ersten Blick und vielem mehr.

Das Besondere an unserem WELTMANN Portal ist, dass unsere Immobilienmakler alle Immobilien persönlich vor Ort geprüft haben. Die Angaben in den Inseraten sind verifiziert. Diese Qualität in Details können die Mitbewerber nicht bieten“,

– führte Herr Ferati weiter aus.

In diesem Video werden die Vorteile des Portals übersichtlich dargestellt:

https://youtu.be/3w-_t1MSDcw

Momentan listet die Webseite ca. 200 Immobilieninserate auf – die meisten davon aus dem nordrhein-westfälischen Raum. Ob sich das Konzept mit den überprüften Anzeigen langfristig durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.

WELTMANN versucht jedenfalls, die Anzahl der Objekte bis zum Jahresende auf 1.000 zu steigern.

Wir bleiben gespannt und wünschen dem WELTMANN Team viel Erfolg.

Wir sind WELTMANN – ein erfahrenes Team aus Immobilienmaklern, Investment-Bankern, Marketingprofis und anderen Immobilien-Spezialisten. Individuell waren wir alle sehr erfolgreich in unseren Feldern.

Kontakt

WELTMANN Real Estate GmbH

Viktor Fink

Breite Str. 3

40213 Düsseldorf

+4915904036717

viktor.fink@welt-mann.de

https://welt-mann.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.