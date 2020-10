Ein passender Tee für einen goldenen Oktober – der neue Tee des Monats von AURESA

Ayurvedischer Kräutertee “Bio Tempelgold” bis zum 31.10.2020 10% günstiger

Während man den September noch als eine Art Übergangsmonat zwischen Sommer und Herbst betrachten kann, hält mit Beginn des Oktobers meist auch der Herbst endgültig Einzug. Während einige den immer weniger werdenden wärmenden Sonnenstrahlen nachtrauern, beginnt für andere die schönste Zeit des Jahres. Schließlich kann man jetztwieder beherzt zur Teetasse greifen. Passend zum Start der Herbsttee Saison https://www.auresa.de/herbsttee/ kommt auch der neue Tee des Monats “Bio Tempelgold” des in Hanau ansässigen Tee Online-Shops AURESA daher. Der Kräutertee ist mit Zutaten wie Ingwer, Kurkuma, Zimt und rosa Pfeffer nicht nur ein klasse Wärmespender, sondern auch den ganzen Oktober 10% günstiger zu haben.

Exotisch-würziger Genuss – vegan und koffeinfrei

Bei dem Tee des Monats “Bio Tempelgold” https://www.auresa.de/bio-tempelgold handelt es sich um eine Mischung aus Kräutern, Früchten und Gewürzen, die sich in ihrer Zusammensetzung an dem ayurvedischen Prinzip orientiert. Kurkuma und Ingwer verleihen dem Tee eine aufregend-würzige Note, während Apfel und Lemongras für fruchtige-Frische sorgen. Der ayurvedische Kräutertee ist komplett koffeinfrei und enthält keine tierischen Zutaten. Er kann deshalb auch abends und von Kindern getrunken werden und auch Veganer können den Tee bedenkenlos genießen.

“Wir haben uns bei unserem Tee “Bio Tempelgold” stark von der indischen Küche inspirieren lassen. Sowohl Ingwer als auch Kurkuma und Lemongras sind dort ein fester Bestandteil. Deshalb haben wir uns gedacht – was in Curry oder Suppe schmeckt, dass schmeckt bestimmt auch in Tee! Damit lagen wir goldrichtig. Unser “Bio Tempelgold” bietet einen exotisch-würzigen Trinkgenuss und spendet an kalten und grauen Herbsttagen innere Wärme.”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/ .

Klimaneutral, nachhaltig und fair gehandelt – Tee von AURESA

Das Sortiment von AURESA https://www.auresa.de/tee/ umfasst zahlreiche verschiedene Teesorten, viele davon auch aus kontrolliert biologischem Anbau. Eines haben die schwarzen, grünen, Kräuter- und Früchtetees alle gemeinsam – sie werden allesamt fair gehandelt und werden ausschließlich mit DHL GoGreen, und somit komplett klimaneutral, geliefert.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

