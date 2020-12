Ein romantischer Winterspielplatz in den Bergen

Schneezauber und Hüttenromantik im Almresort Baumschlagerberg

Vorderstoder, am 15. Dezember 2020 – In Vorderstoder in den oberösterreichischen Kalkalpen finden Urlauber viel Platz, Weite, Schneezauber und ein atemberaubendes Bergpanorama. Das Almresort Baumschlagerberg ist der perfekte winterliche Spielplatz für Familien und Paare, die die spezielle Atmosphäre eines Almwinters genießen und sich sportlich betätigen wollen. Die bequemen Chalets und Almhütten bieten stylischen Komfort und romantischen Hüttenzauber. Nach dem winterlichen Sporterlebnis verwöhnen ein luxuriöser Wellnessbereich und ausgesuchte Kulinarik die Gäste des Almresorts.

Winteridylle in den Bergen liegt als Kontrastprogramm zu Fernreisen gerade im Moment hoch im Trend! Gäste, die auf Komfort Wert legen und gleichzeitig ihre winterlichen Urlaubsträume und Hüttenromantik verwirklichen wollen, finden im Almresort Baumschlagerberg in Vorderstoder ihre Traumdestination! Das Almresort und seine herzlichen, serviceorientierten Mitarbeiter bieten Gästen einen dynamischen winterlichen Aktivurlaub im Schneeparadies sowie viel Weite, Abstand und Sicherheit bei der Ausübung aller Aktivitäten.

Winter auf der Alm

Snowboarden, Skifahren, Winterwandern, Schneeschuhwandern, Rodeln, Schneeballschlachten anzetteln, Langlaufen oder doch einen romantischen Winterspaziergang unternehmen? Gäste des Almresorts haben die Qual der Wahl, in welcher Form sie in den tief verschneiten Almwinter im Stodertal eintauchen und diese großartige Weite genießen möchten. Die Urlauber können rund um das Almresort einen 200.000 m2 großen “Winterspielplatz” mit zahlreichen Aktivitäten und fantastischem Bergpanorama genießen! Der hauseigene Schilift direkt vor dem Almresort ermöglicht es Kindern, ihre ersten, spannenden Schritte auf Schiern zu machen und lädt auch Erwachsene ein, die Welt des Schifahrens zu erfahren oder einfach nur ein paar kurze, prägnante Schwünge ins gleißende Weiß zu zeichnen. Der Skilift ist kostenfrei und operiert exklusiv für die Gäste des Almresort Baumschlagerberg.

Aktiv-Skifahren im Weltcuport Hinterstoder

Skifahren wie die Weltcup Teilnehmer? Auch das ist möglich für die Gäste des Almresorts! Eine zehnminütige Fahrt mit dem Skibus bringt sie in den Ski-Weltcuport Hinterstoder, wo die gigantischen Formationen des Toten Gebirges eine außergewöhnliche Kulisse für Skiabenteuer jeglicher Art bieten! Das Skigebiet Höss offeriert mit seinen unterschiedlichen Pistenwelten ein passendes Angebot für alle Typen von Skifahrern, vom Anfänger bis zum Profi.

Winterliche Hüttenromantik

Die komfortablen Chalets und Almhütten des Almresort Baumschlagerberg bieten Gästen die Möglichkeit, ihr Familienleben in diesem speziellen Winter auf die Alm zu transferieren und in der Sicherheit der eigenen Hütte romantische Winterabende zu erleben. Was gibt es Schöneres, als sich nach einem aufregenden Tag in den verschneiten Bergen am Kachelofen zu wärmen und vom nächsten Skiabenteuer zu träumen.

Bergwinter – Kulinarik inbegriffen

Die Gäste des Almresorts haben die Option der Selbstversorgung in den modernen Küchen der komfortablen Almhütten oder können das Frühstück und die Verwöhn-Halbpension im Restaurant des Resorts genießen. In dem im modernen Alpenstil eingerichteten Restaurant verwöhnt der Küchenchef mit regionalen Spezialitäten zur Stärkung nach einem aufregenden Tag auf den winterlichen Pisten.

Winter-Wellness mit Aussicht

Den Gästen stehen zur Erholung nach ihren Outdoor-Unternehmungen ein Dampfbad, eine Bio-Sauna und eine finnische Sauna zur Verfügung. Die beiden Wellness- Chalets offerieren durch ihre großen Panoramafenster einen gigantischen Blick auf das verschneite Bergpanorama und sind dadurch Teil der ursprünglichen Natur am Berg..

Eine gelungene Mischung aus Wintersport und Weite, Hüttenromantik- und Chalet-Idylle, Verwöhn-Kulinarik sowie entspannender Wellness in den winterlichen Bergen – das macht den Zauber des Almresorts Baumschlagerberg aus!

