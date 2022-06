Ein schöner Garten ohne viel Gartenarbeit? Klar geht das!

Wer seinen Garten pflegeleicht gestaltet, spart viel Aufwand – und gewinnt mehr Zeit für Entspannung und Freizeit-Genuss im Grünen.

Mit guter Planung bleibt der Garten das ganze Jahr über schön, ohne dass Sie viel Arbeit investieren müssen. Schließlich ist es doch viel erholsamer, die Freizeit auf den gemütlichen und komfortablen Gartenmöbeln von acamp zu verbringen – und nicht mit Heckenschere, Rasenmäher oder Schaufel.

Viele Gartenbesitzer haben nur am Wochenende Zeit für die Gartenarbeit. Also gerade dann, wenn der erholsame Genuss des eigenen Grünbereichs im Vordergrund stehen sollte. Doch wer den Garten von Anfang an planvoll und durchdacht auf Pflegeleichtigkeit trimmt oder aktiv umgestaltet, kann sich anschließend viel einfacher und vor allem länger auf den Genuss der freien Zeit im Grünen konzentrieren.

Zu den wichtigsten Tipps & Tricks gehört, bei der Gartenbepflanzung pflegeleichte Bäume und Sträucher auszuwählen. Denn es gibt eine Menge attraktive Zierhölzer, die kaum oder nie geschnitten werden müssen, zum Beispiel Magnolie, Zierquitte oder Kugel-Robinie. Und klug platzierte Bodendecker sorgen mit ihrem dichten Bewuchs dafür, dass Unkraut keine Chance hat. Darüber hinaus erspart Ihnen ein Mähroboter die zeitaufwändige Rasenpflege – automatisch mähen lassen statt selber mähen!

Viele Infos, Ideen und das Material für eine pflegeleichte Gartengestaltung erhalten Sie im Gartenfachmarkt. Und von acamp erhalten Sie passend dazu ganzjährig pflegeleichte Aluminium-Gartenmöbel in großer Auswahl – zum Beispiel die Serien “ astor“ und “ acatop“ oder das 4-teilige Lounge Set “ boston„. Die leichten, stabilen und witterungsfesten Stühle, Sessel und Tische behalten ihre edle Optik auch ohne viel Pflege sehr lange und sind dabei angenehm bequem und komfortabel. Eben genau so, wie Sie Ihren Garten gerne haben!

acamp bietet seit mehr als 55 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

