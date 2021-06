Ein verbessertes Kundenerlebnis: Stibo Systems stellt neue Version seiner Multidomain-Stammdatenmanagement-Lösung vor

Stibo Systems, ein weltweit führender Anbieter von Multidomain-Stammdatenmanagement-Lösungen (Master Data Management, MDM), stellt eine neue Version seiner Software vor: Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) 10.2. “Wir stärken unsere vollwertige Software-as-a-Service-MDM-Lösung und machen damit das Produkt-Onboarding und die Anreicherung von Kundendaten noch einfacher”, sagt Bjarne G. Hald, Chief Technology Officer (CTO) von Stibo Systems.

Hald weist darauf hin, dass “Stibo Systems eine Produktinformationsmanagement-Lösung anbietet, die sofort eine schnellere Time-to-Value ermöglicht. Sie unterstützt ein schnelles Onboarding und die Präsentation mehrerer Varianten der gleichen Basisprodukte mit unterschiedlichen Spezifikationen. So können Unternehmen im Handel, in der Produktion, im Konsumgüterbereich und im Gastgewerbe ihren Kunden ein großartiges Produkterlebnis bieten”.

Der CTO von Stibo Systems erklärt, dass der Prozess rund um den Produktdatenaustausch darauf abzielt, den Kunden mehr Service, Komfort und Geschwindigkeit zu bieten: “Die Möglichkeit, Produkte schnell einzurichten und auszutauschen, ist für viele unserer Kunden erfolgsentscheidend. Je schneller ein Produkt eingerichtet ist, desto schneller erreicht es den Verbraucher und desto mehr Umsatz wird dadurch generiert. Unsere Plattform verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung von Produkten erheblich und bietet eine einfache, automatisierte Methode zur Bereitstellung von Daten, unabhängig vom Zielkanal.”

Hald erwartet auch, dass die Kunden es zu schätzen wissen, dass die neueste Softwareversion mit einer direkten Anbindung an die aktuelle Unternehmensdatenbank von Dun & Bradstreet, Direct+, ausgestattet ist. “Dies ermöglicht es unseren Kunden, ihre Kunden- und Lieferantenstammdaten mit qualitativ hochwertigen Daten eines branchenführenden Datenlieferanten anzureichern, um Vertriebs-, Marketing- und Analyseaktivitäten zu unterstützen”, erklärt Bjarne G. Hald. “Wir haben STEP als offene Plattform konzipiert, die eine sofortige Konnektivität zu den Systemen unserer Kunden sowie zu internen und externen Anwendungen bietet, um reichhaltige und vertrauenswürdige Daten über alle Kanäle hinweg zu erstellen”, sagt Hald abschließend.

Stibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter stibosystems.de.

Firmenkontakt

Stibo Systems GmbH

Volker Bitzer

Reeperbahn 1

20359 Hamburg

+49 175 604 5112

Volker.Bitzer@stibosystems.com

http://www.stibosystems.de

Pressekontakt

Bamboo Consulting

Anna Berghofer

Eppendorfer Weg 95 a

20259 Hamburg

+49 (0) 40 – 33 46 108-12

ab@bambooconsulting.de

http://www.bambooconsulting.de