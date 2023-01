Wie man es findet

Verhindern Sie, dass ein langsames und verstecktes Wasserleck schwere und kostspielige strukturelle Schäden verursacht. Wenn Sie wissen, wie Sie Lecks in Ihrem Haus lokalisieren können, können Sie es trocken und sicher halten.

Woher wissen Sie, ob Sie ein Wasserleck haben?

Bevor Sie ein umfangreiches Ausschlussverfahren durchführen, um ein Wasserleck oder eine Wassereintrittsstelle in Ihrer Wohnung zu finden, sollten Sie sich vergewissern, dass ein Leck vorhanden ist.

1. Achten Sie auf Ihre Wasserrechnung

Ihre monatliche Wasserrechnung bleibt relativ konstant. Wenn Sie also eine Rechnung erhalten, die ungewöhnlich teuer erscheint, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie ein Leck haben.

2. Beobachten Sie Ihren Wasserzähler

Stellen Sie jeglichen Wasserverbrauch ein und überprüfen Sie den Stand Ihres Wasserzählers. Wenn sich der Zählerstand nach zwei Stunden überhaupt nicht ändert, haben Sie wahrscheinlich ein Leck.

Luftentfeuchter mieten

Wie man Wasserlecks zu Hause findet

Wasserlecks können jederzeit in jedem Teil des Rohrleitungssystems eines Hauses auftreten. Wenn Sie nicht wissen, wonach Sie suchen müssen, können einige dieser Lecks für Tage, Wochen oder länger verborgen bleiben. Achten Sie auf die folgenden Anzeichen, wenn Sie versuchen, ein Wasserleck zu lokalisieren:

– Wenn Rohre platzen, geben sie in der Regel zischende Geräusche von sich; Sie können auch tropfende oder fließende Geräusche hören. In manchen Fällen können diese Geräusche durch eine dicke Isolierung gedämpft werden.

– Achten Sie auf Verfärbungen oder einen „nassen“ Fleck an der Wand oder Decke.

– Blätternde Farbe oder abblätternde Tapeten deuten auf ein Wasserleck hin.

– Verzogene oder verbogene Rigipsplatten an den Wänden und gewölbte/abgefallene Bereiche der Rigipsplatten an der Decke.

Sehen Sie sich den Boden und die Fußleisten an. Die folgenden Anzeichen deuten auf ein Wasserleck hin:

– Fleckige, verzogene oder verfärbte Fußleisten.

– Verunstaltete, fleckige, nasse oder durchnässte Bodenbeläge.

– Wasserzeichen/Flecken auf Fliesen-, Vinyl-, Stein- oder Holzböden (wenn sich Wasser auf eine Oberfläche ergießt, hinterlässt es in der Regel Ablagerungsringe, wenn es verdunstet).

– Wasserpfützen (dies kann trügerisch sein, da das Wasser zum tiefstmöglichen Punkt wandert; das Leck kann weit entfernt von der Wasserpfütze auftreten).

– Überprüfen Sie mit einer Taschenlampe den Boden, auf dem sich wassergespeiste Geräte befinden.

Ein Anzeichen für undichtes Wasser, das allen anderen vorausgehen kann, ist ein feuchter, muffiger Geruch, der lange anhält und sich mit der Zeit verschlimmert.

Dies sind einige zufällige Anzeichen für austretendes Wasser, die untersucht werden sollten, wenn sie auftreten:

– Grüner werdendes Gras oder höheres Wachstum in Ihrem Rasen oder Garten.

– Ständiges Auslösen eines Unterbrechers in einem bestimmten Bereich des Hauses.

– Wiederkehrendes Wachstum von Schimmel oder Mehltau (auch nach der Behandlung).

– Nasse oder wasserfleckige Dachsparren oder Stützbalken, in denen Wasserleitungen verlaufen können.

– Flecken oder Kalkablagerungen an Armaturen und Wasserhähnen.

Wasserschäden treten schnell auf. Derartige Schäden werden verschlimmert und beschleunigt, wenn das Leck von einer Heißwasserleitung ausgeht oder in den Sommermonaten auftritt.

Wie finden Sie ein Wasserleck in Ihrem Haus?

Die Suche nach manchen Lecks kann anstrengend werden, da sie eine Zeit lang gut versteckt bleiben können. Wenn Sie Ihre Wohnung in verschiedene Abschnitte unterteilen, können Sie ein Leck effizient aufspüren

Leckagen im Badezimmer

Ihr Bad wird ständig benutzt und hat/haben mehrere Armaturen, die bei ständigem Gebrauch nachgeben oder einfach schlecht funktionieren können:

1. Toilettenlecks treten in der Regel auf, wenn eine Klappe (Ventildichtung) alt wird oder sich abnutzt. Sie können undichte Toiletten schnell feststellen, indem Sie ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe in den Tank geben. Wenn nach 5 bis 10 Minuten Farbe in der Schüssel auftaucht, haben Sie ein Leck gefunden. Tauschen Sie die Ventildichtung aus und wiederholen Sie den Test, um zu bestätigen, dass das Leck gestoppt wurde.

2. Wasserhahn Undichtigkeiten treten auf, wenn alte oder verschlissene Unterlegscheiben und Dichtungen nicht mehr die erforderliche Dichtung bilden können, um das Austreten von Wasser zu verhindern. Diese Lecks zeigen sich als Verkalkung um den Wasserhahn und/oder die Griffe oder als langsames Tropfen oder Strömen aus dem Wasserhahn. Ersetzen Sie die Unterlegscheiben und Dichtungen, bevor Sie das Gerät komplett austauschen.

3. Ein Leck in der Badewanne entsteht, wenn die Wanne einen Riss bekommt und Wasser austritt. Füllen Sie die Wanne bis zum Überlauf, vergewissern Sie sich, dass der Abfluss fest verstopft/abgedichtet ist, und warten Sie eine Stunde, um zu sehen, ob der Wasserstand sinkt oder Wasser auf den Boden austritt.

4. Duschkopf Undichtigkeiten können am Anschluss des Duschkopfes an den Rohrstutzen oder im Ventilmechanismus auftreten, wenn die Dusche nicht benutzt wird. Bei einem undichten Duschkopfanschluss entfernen Sie den Duschkopf, kleben Sie Teflonband auf das Gewinde am Rohrstutzen und setzen Sie den Duschkopf wieder fest ein. (Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um die Unterlegscheibe im Inneren des Duschkopfes zu ersetzen). Wenn das Leck von der Armatur ausgeht, wenden Sie sich an Ihren Klempner, um es zu überprüfen und zu beheben.

Wenn Sie ein Leck lokalisiert haben, stellen Sie die Wasserzufuhr zu dieser Armatur ab, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.

Lecks im Hauswirtschaftsraum

Ein Hauswirtschaftsraum kann in einem Haus mit einem bestimmten Zweck eingebaut werden.

1. Lecks im Wassererhitzer Diese Lecks können aus verschiedenen Gründen auftreten. Eine mögliche Ursache ist das Druckablassventil, das sofort ausgetauscht werden sollte, wenn es eine Fehlfunktion aufweist. Ein weiteres mögliches Problem kann entstehen, wenn der interne Behälter (der das Wasser enthält) Risse oder Brüche aufweist. Wenn der interne Behälter (in der Regel Glas) gebrochen ist, benötigen Sie wahrscheinlich einen neuen Warmwasserbereiter.

2. Waschmaschinenlecks Diese Lecks sind häufig und können zu erheblichen Überschwemmungen führen. Wenn Sie feststellen, dass Wasser unter der Waschmaschine austritt, handelt es sich wahrscheinlich um einen Ausfall der Wasserpumpe oder einen Bruch der mit der Pumpe verbundenen Schläuche. Wasser, das an der Rückseite der Waschmaschine austritt, deutet auf einen Bruch oder ein Versagen der Warm- oder Kaltwasserzufuhrschläuche hin. Vermeiden Sie solche Lecks, indem Sie Ihre Waschmaschine jährlich oder nach längerem Nichtgebrauch warten lassen.

3. Bei Klimaanlagen kann sich Kondenswasser ansammeln und über die Kondensatwanne oder die Kondensatleitung laufen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Gerät stark geheizt oder gekühlt wird. Durch regelmäßige Wartung und Reinigung können Sie die Ansammlung oder das Überlaufen von Kondenswasser vermeiden.

Lecks in der Küche

Zwischen Spüle(n), Abfluss und Geräten ist Ihre Küche stark auf Wasser angewiesen. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, erkennen Sie das Problem in der Regel daran, dass sich das Wasser auf dem Küchenboden sammelt. Hier sind einige Dinge, die in der Küche schief gehen können:

1. Leck im Kühlschrank Dieses Leck ist ähnlich wie bei einer Klimaanlage. Ohne ausreichende Belüftung oder übermäßige Kondensation kann sich die Auffangwanne unter dem Gerät füllen und überlaufen. Ein weiteres mögliches Leck besteht bei wassergespeisten Kühlschränken, bei denen die Wasserzuleitung gebrochen oder geknickt ist.

2. Leck in der Entsorgungsanlage Wenn eine Entsorgungsanlage undicht ist, tritt das Wasser in der Regel in Form von Tropfen oder Bächen von unten aus. Dieses Leck hinterlässt Wasserschäden im Schrank unter der Spüle und kann mit der Zeit einen fauligen oder ranzigen Geruch entwickeln.

3. Leck in der Geschirrspülmaschine Wenn Ihre Geschirrspülmaschine undicht ist, können Sie sehen, dass Wasser aus der Tür kommt oder sich unter dem Gerät sammelt. Dies kann auf die defekte Wasserpumpe des Geräts oder die vielen Schläuche und Klemmen zurückzuführen sein, die an den Wasserzufuhr- und -ablassschläuchen befestigt sind.

4. Leck in der Wasserversorgungsleitung Manche Küchen sind mit automatischen Kaffee- oder Teezubereitungsgeräten, automatisch befüllbaren Wasserfiltern und anderen Geräten mit eigener Wasserversorgung ausgestattet. Diese Versorgungsleitungen können spröde werden und brechen, von ihrem Anschluss abrutschen, oder das Gerät, das sie versorgen, kann ganz ausfallen. Diese und alle anderen Wasserleitungen sollten regelmäßig auf Biegsamkeit, Risse, Trockenheit und festen Anschluss überprüft werden.

Baumaschinen mieten

Lecks im Vorgarten/Hinterhof

Die meisten Häuser mit Garten sind mit Zapfstellen und in einigen Fällen mit einem unterirdischen Bewässerungssystem ausgestattet. Die Wasserversorgungsleitung eines Hauses wird hier wahrscheinlich vergraben sein – sie sollte vom Bürgersteig zum Wasserzähler des Hauses verlaufen und dann an die Rohrleitungen angeschlossen werden.

1. Unterirdische Bewässerung (Sprinkler) Diese Systeme sind in der Regel automatisch und schalten sich ohne Aufsicht ein und aus. Wenn jedoch ein Rohr bricht oder einen Riss bekommt oder ein Sprinklerkopf beschädigt wird, kann es zu großen Wasserlachen im Garten oder zu einem Wasserstrahl kommen, der die Dachrinne hinunterläuft.

2. Undichter Zapfhahn Diese exponierten Wasserquellen leiden unter Witterungseinflüssen, Stößen und unbeabsichtigten Schlägen durch überdehnte Schläuche. Bei einem undichten Zapfhahn bildet sich direkt unter ihm eine nasse, kahle Stelle, um die herum gesunder Bewuchs wächst. Außerdem kann der Zapfhahn mit der Zeit stark oxidieren.

3. Gebrochene Wasser- oder Abwasserleitung Wenn eine dieser Leitungen bricht, sind die Folgen offensichtlich. Der Boden um den Bruch herum sinkt normalerweise ab und hinterlässt tiefe Pfützen im Garten. Wenn Ihr Garten mit einem festen Bodenbelag versehen ist, werden Sie möglicherweise feststellen, dass große Teile davon absinken oder nicht mehr eben sind. Diese Rohre müssen ausgegraben werden, um die Stelle des Lecks zu lokalisieren und zu reparieren.

Wenn Sie die Anzeichen für ein mögliches Wasserleck ignorieren, kann dies zu kostspieligen strukturellen und kosmetischen Schäden an Ihrem Haus führen.

Wasserschaden, Bautrockener, Baumaschinen Vermietung im Raum Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Leimen, Sandhausen, Hockenheim, Eppelheim, Plankstadt, Oftersheim, Schwetzingen, Ketsch, Brühl, Schifferstadt, Walldorf, Nußloch, Mannheim, Ludwigshafen, Ladenburg, St.Leon, Bruchsal, Karlsruhe, Weinheim, Viernheim, Heddesheim, Wiesloch, Speyer, Altlussheim, Neulussheim, Neckargemünd, Mosbach, Worms, Frankenthal, Lampertheim, Heppenheim, Lorsch, Kronau, Neustadt, Dossenheim, Malsch, Rauenberg, Östringen, Mühlhausen, Dielheim, Waghäusel, Altlußheim, Meckesheim, Angelbachtal, Mühlhausen, Bammental, Neckarbischofsheim, Brühl, Neckargemünd, Dielheim, Neidenstein, Dossenheim, Neulußheim, Eberbach, Nußloch, Edingen-Neckarhausen, Oftersheim, Epfenbach, Plankstadt ,Eppelheim, Rauenberg ,Eschelbronn,Reichartshausen,Gaiberg,Reilingen,Heddesbach, Sandhausen ,Heddesheim ,Schönau ,Heiligkreuzsteinach ,Schönbrunn ,Helmstadt-Bargen ,Schriesheim ,Hemsbach ,Schwetzingen ,Hirschberg, Sinsheim ,Hockenheim ,Spechbach, Ilvesheim ,St. Leon-Rot ,Ketsch, Waibstadt, Ladenburg,Walldorf,Laudenbach,Weinheim,Leimen,Wiesenbach, Lobbach,Wiesloch ,Malsch ,Wilhelmsfeld ,Mauer ,Zuzenhausen sind wir in Kürze vor Ort.

Kontakt

xtra immobilien management gmbh

T Klingler

Hauptstrasse 129

69207 Sandhausen

0622452135

info@wasserschaden-rhein-neckar.com

https://www.wasserschaden-rhein-neckar.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.