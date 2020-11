Eine amerikanische Ikone: der Adirondack Sessel

In einer Zeit, in der die herrschende Pandemie kein Ende zu nehmen scheint, wird uns allen von den Behörden empfohlen, die Sozialkontakte einzuschränken, möglichst wenig auszugehen und lieber zuhause zu bleiben, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Diejenigen unter uns, die in der glücklichen Lage sind, in einer Wohnung mit Terrasse, Balkon oder in einem Haus mit eigenem Garten zu wohnen, haben sicher bessere Möglichkeiten, die Zeit des Lockdowns gut zu überstehen. Man kann sich jederzeit allein, mit Familienangehörigen oder Freunden im Freien und an der frischen Luft aufhalten, sobald das Wetter es zulässt. Der Aufenthalt im Freien ist gesund für Körper und Psyche. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einer guten Qualität der Terrassenmöbel und auf Materialien, die dazu geeignet sind, den Dauereinsatz im Freien ohne Beschädigungen bei geringstmöglichem Pflegeaufwand zu überstehen.

Casa Bruno ist seit 1998 Spezialist für witterungsbeständige Gartenmöbel, die viele Jahre im Freien überdauern. Bei Casa Bruno finden Kunden eine Auswahl an besonderen Terrassenmöbeln aus Polywood, original hergestellt in den USA, mit ausgezeichneten Eigenschaften für den Einsatz bei jedem Wetter.

Die amerikanischen Möbel aus Polywood überzeugen durch Bequemlichkeit, Vielfalt an Modellen und Farben und natürlich durch gute Verarbeitungsqualität und beste Haltbarkeit und Farbstabilität.

Der Adirondack Sessel ist eine amerikanische Ikone, extrem populär in Nordamerika und in der Karibik. Sein Name geht zurück auf den Erfinder des Sessels, Thomas Lee, der sich Anfang des 20. Jahrhundert ein bequemes Sitzmöbel aus Holz schreinerte, in dem er den Blick von seinem Haus auf die nahegelegenen Adirondack Berge geniessen konnte. Da Mr. Lee die seinerzeit im Handel erhältlichen Stühle nicht bequem genug waren, erfand er selbst einen Ruhesessel mit leicht geneigter Rückenlehne, breiten Armauflagen und einer nach hinten geneigten, tieferen Sitzfläche, den er nach den Bergen seiner Heimat “Adirondack Chair” nannte.

Obwohl der ursprüngliche Adirondack Sessel aus Holz gefertigt war, bieten sich heutzutage moderne und zeitgemässe Werkstoffe an. Eines davon ist mit Sicherheit Polywood, ein Material aus HDPE (high density polyethylene), welches in den USA von der gleichnamigen Firma Polywood aus recycelten Kunststoffen hergestellt wird. Das Material ist in vielen Farben erhältlich, durchgefärbt für maximale UV-Beständigkeit und wird wie Holz verarbeitet, ohne jedoch den Pflegeaufwand von Holz. Es splittert nicht, ist resistent gegen Fäulnis, Nässe und Pilzbefall, lässt sich leicht mit Wasser und milder Seife reinigen.

Im Showroom von Casa Bruno auf Mallorca lädt eine grosse Auswahl an Möbeln aus Polywood zum Probesitzen ein. Es gibt Adirondack Sessel, Schaukelstühle, Barstühle, Barhocker uvm. Auf der Webseite und im Onlineshop kann sich der Interessent ebenfalls informieren. Abholung der Gartenmöbel direkt in Santa Ponsa, Mallorca, oder Lieferung per Versand europaweit.

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil – das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

