Eine Chance für Senioren – Franchise-Nehmer werden

Donnybrook, Dublin, 16.11.2023 – Oft lockt nach vielen Jahren im Beruf ein Abfindungsangebot. Was zu beachten ist, damit das Geld bis zum Renteneintritt ausreicht. Oder was ist zu tun, wenn die zu erwartende Rente oder Pension nicht den gewohnten Lebensstandard sichert? Wenn manche schon von ihrer Rente träumen, denken andere über 50 oder 60 darüber nach, sich selbstständig zu machen. Damit lassen sich Träume verwirklichen. Denn selbst mit 60 plus ist es nicht zu spät, einen neuen Start auszuprobieren. Partnervermittlung heisst in neudeutsch heute Dating-Services. Der US Konzern Taylor Group schwimmt mit seiner Marke TTPCG DATING SERVICES® seit Jahren ganz oben auf der Erfolgswelle. Die Beratung von Interessenten an der Dienstleistung dieses wohl einmaligen Dating Services obliegt den Franchise-Nehmern des Unternehmens.

TTPCG® ein ständig ausgezeichneter Lizenz-Geber

Im Februar 2023 wurde TTPCG DATING SERVICES ® in Sapporo der Hauptstadt der Insel Hokkaido als TOP-FRANCHISE-GEBER in Japan ausgezeichnet. Die Gründe für ständige Auszeichnungen in vielen Ländern sind leicht zu verstehen. Wer eine Partner-Vermittlung oder einen Franchise-Geber sucht, der für kleines Geld mehr bietet als TTPCG DATING SERVICES ®, kann lange danach suchen und wird keinen Besseren finden.

Für die Damen und Herren 60 + ein Traumjob

Menschen auf der Suche nach dem wirklich passenden Lebenspartner schätzen die Lebenserfahrung des Beraters*in. Die Lebenserfahrung von Berater*innen gepaart mit der wissenschaftlichen Methode und weltweit einmaligen Modulen dazu 24-7 Support mit Garantie sind der Garant für die Erfolge der Franchise-Nehmer. Die Franchise-Partnerschaft mit TTPCG® ist praktisch von jedwedem Risiko für Franchise-Nehmer befreit. Die Franchise-Gebühr ist einmalig, gering und sämtliche Kosten, die seinen Franchise-Nehmern entstehen, trägt der Franchise-Geber.

Die Einarbeitung erfolgt komfortabel auf dem heimischen Computer

Dazu kommt die telefonische Unterstützung eines persönlichen Ansprechpartners. Erst kürzlich wies das neutrale Portal FranchiseVergleich in dem Artikel über 50 und arbeitslos? Schon an Lizenznutzung und Franchise gedacht? auf die einmalige Chance hin, welche die Franchise-Partnerschaft mit TTPCG® Senioren bietet. Im Gegensatz zu vielen anderen Franchise-Gebern aller Branchen verdient TTPCG DATING SERVICES® nicht an seinen Franchise- Nehmern, sondern gemeinsam mit ihnen. Die wichtigste Voraussetzung zum Erfolg in diesem Team ist, dass sich Berater*innen gerne mit Mitmenschen unterhalten. Denn die Aufgabe in diesem neuen Beruf ist, Damen und Herren zu beraten, die keine Singles mehr sein wollen und sich nach dem Glück und Halt einer harmonischen Partnerschaft sehnen. Als Werkzeuge zu der neuen sicheren Existenz benötigt man lediglich gute Laune, ein seriöses Auftreten, ein Telefon und Laptop. Den perfekten Umgang mit Computer und Internet lernen auch ältere Franchise-Nehmer bei TTPCG ® spielend.

