Eine der Besten: IHK ehrt Auszubildende von SNcom

Kaarst, 13. November 2023 – Die SNcom GmbH, herstellerunabhängiges ITK-Systemhaus, beugt dem Fachkräftemangel durch optimal ausgebildete Nachwuchskräfte vor. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat jetzt eine SNcom-Auszubildende wegen ihrer sehr guten Leistungen geehrt.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hatte eingeladen, um aus über 4.000 Azubis die Erfolgreichsten ihres Jahrgangs zu ehren. Unter den Bestplatzierten, die ihre Prüfungen mit „sehr gut“ bestanden haben, war Diotima Girndt, die ihre dreijährige kaufmännische Ausbildung bei der SNcom GmbH abgelegt hat.

„Leidenschaft und Motivation sind der Schlüssel zum Erfolg“, sagte IHK-Präsident Elmar te Neues bei der Ehrung der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen. Die Unternehmen hätten erkannt, dass es für den Fachkräftemangel nur eine Lösung gibt: Ausbildung.

„Wir holen Schülerinnen und Schüler schon frühzeitig in unser Unternehmen“, sagt Horst Schily, Geschäftsführer der SNcom GmbH. „Somit sind wir einerseits ein attraktiver Arbeitgeber, anderseits sichern wir uns langfristig Fachkräfte.“

SNcom GmbH – Das ITK-Systemhaus.

Die SNcom GmbH mit Sitz in Kaarst, Niederlassung in Ahlen (Westf.) und Tochterunternehmen der SNcom Hanse GmbH in Hamburg sowie weiteren assoziierten Partnerschaften, ist ein herstellerunabhängiges ITK-Systemhaus. Die SNcom GmbH wurde im Jahr 2001 in Kaarst bei Düsseldorf gegründet. Von Beginn an ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen, immer mit dem Fokus auf die Entwicklung neuester Technologien. Das Leistungsportfolio überzeugt namhafte Kunden vom Mittelstand bis zum Großkonzern. Die SNcom GmbH verfügt über gebündelte Kompetenz und die nötigen Ressourcen in der Beratung und Realisierung von modernen Kommunikationssystemen, um – im engen Dialog mit dem Kunden – für jede Herausforderung eine passende und wirtschaftliche Lösung zu finden.

Kontakt

SNcom GmbH

Diana Dohle

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 5

41564 Kaarst

+49 2131 5 23 77 – 119



https://www.sncom.de

Bildquelle: SNcom GmbH