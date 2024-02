Eine Heavy Metal Hymne für den Sport

Von Heavy Musik aus der ältesten Stadt Deutschlands und einer geplatzten Kooperation

FEEL THE POWER!

So heißt 2024 nicht nur das Motto der fünfköpfigen Band STONE BLIND aus der alten Römerstadt Trier, sondern gleichzeitig auch Ihre digitale Single – Veröffentlichung (16.02.2024, auf allen Streaming Plattformen).

Nach ihrer EP „Unbroken“ 2022, ist dies nun der zweite Release des Heavy Rock Fünfers, welche man mit einer Mischung aus „Old School Metal a lá Black Sabbath und New Wave Of British Heavy Metal…“ beschreibt.“

„FEEL THE POWER ist eine klassische Heavy Metal Hymne, die zu jeglichem (Sport-)Ereignis gespielt werden kann, Kampfgeist vermittelt und Teamspirit widerspiegelt“, sagt Dennis Baier, der Mitbegründer der Band ist und den Song in kurzer Zeit geschrieben hat. „Es geht um Angriff und Verteidigung, darum, niemals aufzugeben und immer weiterzukämpfen um sein Ziel zu erreichen. Es ist sowas wie unser We are the Champions, nur etwas schneller und härter“, schmunzelt er.

Der Song wurde ursprünglich für eine Kooperation mit einer Sportmannschaft geschrieben, welche jedoch leider im letzten Moment abgesagt wurde. Da das Studio (Phil Hillen/SU2 – Studios) aber bereits feststand und das Lied bereits im Vorfeld enorm viel Zuspruch bekommen hat, haben Nina, Matthias, Simon, Dennis und Toto nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern dies als Ansporn gesehen und FEEL THE POWER trotzdem aufgenommen.

Dennis fügt hinzu: „Wir sind absolut offen für Kooperationen mit Mannschaften und Teams, denen unser Song gefällt! Sei es im Motorsport, oder die klassischen Sportarten. Eine Hymne verdient es, gehört und vor allem mitgesungen zu werden! Wir freuen uns über derartige Anfragen!“

Wer sich nun Live von STONE BLIND und FEEL THE POWER überzeugen will, kann dies u.a. an folgenden Terminen:

30.04.2024 Hexenrock – Festival II Kasino Kornmarkt in Trier mit Electric Süpergroüp

08./09.06.2024 Rock Art Festival 24 in Trier mit u.a.: Night Demon

09./10.08.2024 Krawall´O´Rock in Büdesheim mit u.a.: Exodus, Krawallbrüder, Firewind und Rage

23.11.2024 Stageroom Bandhouse in Sulzbach mit Bad Butler und Tortuga

FEEL THE POWER – Am 16.02.2024 auf allen Streaming Plattformen!

Mehr Infos:

Homepage

Social Media Kanäle

Live seit 2017 mit Auftritten auf versch. Open Airs und Clubs wie u.a. dem Studio 30 Saarbrücken und dem weit bekannten Ducsaal in Freudenburg (u.a. Nazareth, Randy Hansen, Bonfire und Thomas Blug), sowie der Teilnahme an Contests Goldener Scheinwerfer (2017, 4. Platz), Battle of The Bands (2018, Semi-Finale) und 2020 sichern eines Slots für die Kultveranstaltung A Chance for Metal Festival in Andernach. 2022 deutlich größer als Open Air nachgeholt. EP-Release „UNBROKEN“ 2022. Support für die amerikanische Heavy Metal Band „Night Demon“

Kontakt

Stone Blind

Dennis Baier

Friedrich-WIlhelm-Straße 65

54290 Trier

–



http://www.stone-blind.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.