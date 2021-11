Eine hinterleuchtete Bergsalzwand wie eine Lampe kinderleicht an die Wand bauen

Zwei Feinmechaniker erfinden Salzwände als Komplett-Bausätze neu! Jetzt kann sich jeder auch zu Hause eine Wohlfühl-Oase schaffen.

Leuchtende Salzwände aus rotem Bergsalz sind jetzt, dank der neuen Salzwandbausätze, kinderleicht aufzubauen. Eine Salzwand besteht aus Modulen. Jedes ist 50 Zentimeter breit und 1 Meter hoch. Es wird nicht fest eingebaut, wie bisher. Das System ist zerlegbar – und wandert bei Wohnortwechsel mit in die Umzugskiste.

Salzwände können sie in jedem trockenen Raum montieren, zum Beispiel: Im Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer, im Büro, Hotel, im Fitness-Studio, im Wartezimmer ihrer Praxis, in Seminarräumen…

Der Selbstaufbau ist sehr einfach: Ein Edelstahlgitter wird inklusive eines anschlussfertig montierten Leuchtmittels an die Wand gedübelt ( Salzwandsystem Komplettbausatz). Die Salzsteine werden dann einfach mit Metallstiften ins Gitter gehängt – fertig! Mit weiteren Modulen lässt sich das System vergrößern – auch nachträglich. Sie brauchen kein Teil selbst ausmessen, sägen oder im Baumarkt hinzukaufen, was bei anderen Systemen häufig der Fall ist. Es werden alle Einzelteile geliefert. Das orange-rote, warme Salzlicht verleiht jeden Raum ein besonders schönes Ambiente. Alle Salzsteine, zu einer Salzwand gestaltet, sind ein Original der Natur. So entsteht eine wunderbar entspannende Wohlfühl-Atmosphäre, auch bei ihnen zuhause.

Weitere Vorteile gegenüber gemauerten Salzwänden oder anderen Systemen:

– viel einfacherer Aufbau

– kein Schneiden der Ziegel mehr nötig

– kein Staub

– keine durch Klebstoffe verursachten Ausdünstungen

– beliebig ab- und wiederaufbaubar

– jeder Salzziegel ist austauschbar

– keine durch Schienen oder Metallteile verursachten störende Schatten

– einfacherer Aufbau (wie ein Badschrank)

– lichtdurchlässiges Fugenmaterial

– wie ein Bild frei an der Wand platzierbar

– muß nicht vom Boden hochgezogen werden, dadurch weniger Material notwendig

– kein Sockel mehr nötig

– beliebig erweiterbar zur Seite, nach oben oder unten

Weitere Informationen erhalten Sie unter 0231-959 87 55 oder auf www.Bergsalz.com

Fordern Sie gleich jetzt die kostenlose Info-Broschüre an unter: https://www.bergsalz.com/info-broschuere

Wir stellen Salzwandsysteme für Privat und Gewerbe her. Seit 2003 sind wir Direktimporteur für Steinsalz aus Pakistan. Unsere wichtigsten Produkte sind hinerleuchtete Salzwandsystemwände, Salzbaustoffe wie Salzziegel und Salzfliesen. Desweiteren führen wir auch Salzlampen und Speisesalz. Wir bieten mit unserem Webshop die Möglichkeit, unsere Produkte einfach zu bestellen. Dazu bieten wir kostenlose Beratung. Salzwände können in unseren Büroräumen nach telefonischer Vereinbarung besichtigt werden.

Kontakt

Pramodan & Dinesh OHG

Pramodan Gmeiner

Westfälische Strasse 169 a

44309 Dortmund

0231 9598755

info@Bergsalz.com

https://www.bergsalz.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.