Eine Science-Fiction-Serie feiert Jubiläum:

PERRY RHODAN NEO erreicht den Band 250

Nur wenige Romanserien schaffen mehr als zwanzig oder dreißig Ausgaben in Fortsetzung. Die PERRY RHODAN-Serie, die seit 1961 im Handel ist, hat es mittlerweile auf mehr als 3100 Romane gebracht – in einer ungeheuren Teamleistung von mehreren Dutzend Autoren. Doch auch die seit zehn Jahren laufende Parallelserie ist erfolgreich: PERRY RHODAN NEO bringt seit 2011 spannende Abenteuer in der nahen Zukunft – am 16. April 2021 kommt bereits Band 250 in den Handel. Damit erreicht die Serie den beeindruckenden Gesamtumfang von 40.000 Seiten.

Man übertreibt nicht, wenn man PERRY RHODAN als die umfangreichste Science-Fiction-Serie der Welt bezeichnet. Gleichzeitig handelt es sich dabei seit Jahrzehnten um eine der bekanntesten Unterhaltungsmarken im deutschsprachigen Raum. Seit 1961 erscheint die Serie wöchentlich als gedruckter Heftroman, seit gut fünfzehn Jahren auch als E-Book und als Hörbuch. Dazu kommen Bücher und Taschenbücher, Hörspiele und Hörbücher sowie verschiedene Sammelartikel.

Ein zweiter Anfang

Mit PERRY RHODAN NEO erlebt die Serie seit 2011 eine Art zweiten Anfang: Die Autorinnen und Autoren nehmen die klassischen Ideen und heben sie in eine neue Zeit. Auch bei PERRY RHODAN NEO ist Perry Rhodan ein amerikanischer Astronaut, der zum Mond fliegt und dort auf Außerirdische trifft. Doch diese Begegnung findet im Jahr 2036 statt, und die Erde ist von politischen Krisen geschüttelt und von der Klimakatastrophe bedroht …

In beiden Serien bleibt die grundsätzliche Moral: Perry Rhodan kämpft für Toleranz und Gleichberechtigung, für ihn stehen Menschenrechte und Frieden im Zentrum. Diese moralischen Prinzipien überträgt er auch in die Zukunft – die Handlung der Serie spielt zu Beginn des 22. Jahrhunderts.

Ein Team aus Autorinnen und Autoren arbeitet an dieser neuen Vision der nahen Zukunft. In ihren Romanen verbinden sich kühne Science-Fiction-Ideen mit einer realitätsnahen Handlung. Aktuelle wissenschaftliche Themen – etwa Erkenntnisse aus der Quantenphysik oder astronomische Neuerungen – fließen auf unterhaltsame Weise in die Arbeit ein.

Alle zwei Wochen kommt ein PERRY RHODAN NEO-Roman in den Handel: in gedruckter Form als Taschenbuch mit jeweils 160 Seiten, das über den Zeitschriftenhandel vertrieben wird, als E-Book sowie als Hörbuch.

Autoren und Inhalte

Wenn am 16. April 2021 der Roman “Zeitenwende” veröffentlicht wird, steht dieser Titel auch für den Inhalt der kommenden Bände. Die Handlung springt ein Stück in die Zukunft. Zu Beginn des 22. Jahrhunderts steht die Menschheit vor einer inneren Spaltung: Verschiedene Planeten in fernen Sonnensystemen wurden besiedelt, und diese Kolonien streben nach Unabhängigkeit. Spannungen bleiben nicht aus, es droht ein militärischer Konflikt.

Die Verantwortlichen auf der Erde versuchen alles, um einen Krieg im All zu verhindern, und entwickeln einen wagemutigen Plan. Mithilfe des Projektes Laurin sollen die Erde und der Mond gewissermaßen versteckt werden. Doch das Projekt geht fürchterlich schief – und für die Menschen bricht eine ganz neue Epoche an …

Verantwortlich für die aktuelle Handlung sind die Autoren Rüdiger Schäfer, wohnhaft in Leverkusen, und Rainer Schorm, der in Freiburg lebt. Sie steuern das Geschehen, das ihre Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Geschichten schreiben. Die beiden schrieben gemeinsam den Roman “Zeitenwende”, der die künftige Handlung stark prägen wird.

Mit Band 250 von PERRY RHODAN NEO eröffnen wir einen Blick in eine Zukunft, die gar nicht so weit entfernt ist von unserer Zeit, erläutert Klaus N. Frick, der Chefredakteur der Serie. Die Autorinnen und Autoren erzählen darin von gefährlichen Expeditionen in bislang unerforschte Räume, von neuen Entdeckungen in fernen Kugelsternhaufen und von unerwarteten Besuchen von Außerirdischen auf der Erde.

Auch in englischer Sprache

Pünktlich zum Jubiläum startet PERRY RHODAN NEO übrigens auch im englischsprachigen Raum – neu ab der ersten Ausgabe. Verantwortlich dafür ist der in den USA ansässige J Novel Club, der die Romane als E-Books im Rahmen eines Club-Angebots vertreibt.

——————————————————————————

PERRY RHODAN NEO 250

Zeitenwende

Autoren: Rüdiger Schäfer / Rainer Schorm

Titelbild: Dirk Schulz

Erscheinungstermin: 16. April 2021

Umfang: 160 Seiten

Erhältlich als: Taschenbuch, E-Book und Hörbuch

Taschenbuch – 4,50 Euro

E-Book – 2,99 Euro

Hörbuch-Download – 9,95 Euro

——————————————————————————

PERRY RHODAN gehört zu den bekanntesten Unterhaltungsmarken im deutschsprachigen Raum: Die Science-Fiction-Serie erscheint seit fast 60 Jahren, wird in mehreren Sprachen veröffentlicht und gilt bei vielen ihrer Leser als Kult. Es begann 1960: Zwei der beliebtesten deutschen Science-Fiction-Autoren, K. H. Scheer und Clark Darlton, arbeiteten an einem neuen Projekt: eine Saga, die den Aufbruch der Menschheit zu den Sternen schildern sollte. Der Held: Perry Rhodan.

Was als kurzlebige Romanserie geplant war, entwickelte sich zu einem Welterfolg, der bis heute anhält. Band 1 – “Unternehmen STARDUST” – wurde am 8. September 1961 veröffentlicht, jede Woche folgte ein neuer Roman. In mittlerweile fast 60 Jahren wurde keine einzige Ausgabe verpasst: Egal ob Weltkrisen oder Naturkatastrophen passierten, egal ob Mondlandung oder Mauerfall, das PERRY RHODAN-Heft erschien. Im Februar 2019 wurde Band 3000 veröffentlicht.

