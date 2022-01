Eine Skulptur vom eigenen Körper oder ein Fantasiewesen

Der in Oberfranken, nahe Bamberg ansessige Kunstmaler Michael Popp fertigt individuelle Skulpturen. Je nach Kundenwunsch werden Skulpturen von 10 cm bis 3 Meter Höhe realisiert werden. Von Fantasiewesen bis hin zur Skulptur vom eigenen Körper entstehen mit Hilfe von Körperscanner und 3d Know-how einzigartige Kunstwerke. Auch Büsten, ein Babybauch oder ein mustulöser Oberkörper sind zeitlose Plastiken. Die mit dem Körperscanner erfassten Daten werden anschließend nachbearbeitet und auf Wunsch verändert. Ein besonderes Geschenk ist die 3d Lasergravur in Kristallglas. Michael Popp Bodyscan baut Skulpturen die einzigartig sind. Somit ist die Frage „Was schenkt man jemand der schon alles hat.“ gelöst. Eine Plastik vom eigenen Körper ist aber auch ein Meilenstein für einen besonderen Lebensabschnitt sein. Die 3d Figuren können mit verschiedenen Lichtstimmungen immer wieder neu arrangiert werden. Als Dekoration im Garten oder Wohn- oder Geschäftsbereich werden Gäste in staunen versetzt. Stielvoll werden Skulpturen zum Blickfang jeder Lokation und sorgen für angenehmen Gesprächsstoff. Besonders in der Erlebnisgastronomie ist es wichtig, Besuchern besondere Eindrücke zu schenken. Diese werden es Frunden erzählen und bei Anlässen genau diese Eindrücke teilen. Der 3d Bildhauer Michael Popp stellt auf seiner Website verschiedene Beispiele seiner Werke aus. Michael Popp sagt selbst “ Es ist immer wieder eine wunderschöne Herausforderung Skulpturen anzufertigen. Die Möglichkeit zu haben, den Moment in Bildhauerische Kunst zu bannen. Wenn der Kunde seine Skulptur das erste mal sieht ist einfach Magisch.“ Für jeden der das Besondere Sucht, ob als Geschenk oder für sich selbst, ist bei Bodyscan in guten Händen. Michael Popp freut sich auf Ihren Auftrag.

