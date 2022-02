Eine Software für digitale Türschilder und mehr

Sämtliche Digital Signage Lösungen mit nur einer Software bespielen

Mit einer durchdachten elektronischen Raumbeschriftung können Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ganz leicht dafür Sorge tragen, dass sich sowohl Mitarbeiter als auch Besucher schnell im Gebäude orientieren können. Voraussetzung hierfür: Eine Software für digitale Türschilder, die es Usern möglich macht, Einträge ganz unkompliziert vorzunehmen, ohne über ein umfassendes IT-Wissen verfügen zu müssen. Genau das war einer der Aspekte, den die Entwickler des Hamburger Unternehmens komma,tec redaction im Hinterkopf hatten, als sie die Digital Signage Software Display Star konzipierten. Schließlich stellt es sich im Alltag meist so dar, dass jene, die für die zu veröffentlichenden Inhalte zuständig sind, nicht unbedingt über einen technischen Background verfügen.

Die ideale Software für digitale Türschilder macht es dem User also ganz leicht, Inhalte einzupflegen und auszutauschen, denn im Arbeitsalltag ist genau das oft vonnöten, beispielsweise wenn sich Termine zeitlich verschieben, kurzfristig Meetings einberufen oder Raumänderungen vorgenommen werden. Doch das ist nicht alles, was eine Software in den Augen der komma,tec redaction erfüllen sollte. Das Team um Geschäftsführer Fabian Scholz wollte noch einen Schritt weiter gehen. Was also, wenn die Software für digitale Türschilder sich nicht auf Raumbeschriftung beschränken würde, sondern sich stattdessen auch auf alle anderen Digital Signage Lösungen anwenden ließe?

„Uns schwebte eine Software vor, die im Bereich Digital Signage alles kann“, erklärt Fabian Scholz den Gedanken hinter der Entwicklung von Display Star. „Eine Software, mit der sich neben digitalen Türschildern auch Empfangsmonitore, elektronische Infoboards und Wegeleitsysteme bespielen lassen.“

So erweist sich der Einsatz von Display Star für all diejenigen als perfekte Lösung, die schon jetzt weitere Digitalisierungsprojekte planen und hierfür nur eine einzige Digital Signage Software nutzen möchten.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist ein Hamburger Premium-Anbieter für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt das Unternehmen Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star. Die Lösungen umfassen z. B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

