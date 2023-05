Eine wichtige Sicherheitsmaßnahme für jeden Autofahrer

Verbandskaste

Wir alle hoffen, dass wir nie einen Erste-Hilfe-Kasten in unserem Auto brauchen, aber Unfälle können jederzeit passieren, wenn wir unterwegs sind. Deshalb ist ein Erste-Hilfe-Kasten im Auto unerlässlich. In Deutschland gibt es eine neue Norm für Autoverbandskästen, die ab 2023 in Kraft treten wird. Die vom Tüv geprüfte und zertifizierte Norm DIN 13164 enthält neue Artikel, mit denen Sie für Notfälle im Straßenverkehr gerüstet sind, darunter STVO und 2x Maske Erste-Hilfe-Artikel.

Was ist die DIN 13164?

DIN steht für „Deutsches Institut für Normung“ oder „Deutsches Institut für Normung“. Die DIN 13164 ist ein Leitfaden für den Inhalt eines Erste-Hilfe-Kastens für Autos. Die Norm wurde erstmals 1998 eingeführt und seither mehrfach aktualisiert. Im Jahr 2023 wird eine neue Version der Norm in Kraft treten, die zusätzliche Elemente enthält, die für moderne Erste-Hilfe-Kästen für Autos notwendig sind.

Die neue Norm enthält mehrere wichtige Elemente, die in früheren Versionen nicht enthalten waren. Diese Punkte sind:

1. STVO: Dies ist eine reflektierende Warnweste, die vom Fahrer oder den Mitfahrern getragen werden sollte, wenn sie das Fahrzeug auf einer belebten Straße verlassen müssen. Die Weste muss aus einer Entfernung von mindestens 100 Metern sichtbar sein, was zur Vermeidung von Unfällen beitragen kann.

2. 2x Maske Erste Hilfe: Hierbei handelt es sich um zwei Masken, die die Person, die Erste Hilfe leistet, vor möglichen Infektionen oder Kontaminationen schützen sollen. Diese Masken sind besonders wichtig im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie.

Warum ist ein nach DIN 13164 zertifizierter Kfz-Verbandskasten so wichtig?

Mit einem Erste-Hilfe-Kasten nach DIN 13164 sind Sie für Notfälle im Straßenverkehr gerüstet. Die darin enthaltenen Artikel sind so ausgewählt, dass sie in Situationen, die während der Fahrt vorkommen können, nützlich sind. Außerdem garantiert die Tüv-Zertifizierung, dass der Verbandskasten geprüft wurde und hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entspricht.

Was ändert sich durch die neue Norm?

Die neue Norm für Tüv-geprüfte und -zertifizierte Kfz-Verbandskästen DIN 13164 wird mehrere Änderungen beinhalten. Eine wesentliche Änderung ist die Aufnahme einer sterilen Kompresse zur Wundversorgung, die die bisherigen Wundauflagen ersetzen wird. Darüber hinaus schreibt die neue Norm größere Mengen an bestimmten Artikeln vor, wie z. B. Pflaster und Einweghandschuhe.

Warum ist die neue Norm so wichtig?

Die neue Norm ist wichtig, weil sie sicherstellt, dass die Erste-Hilfe-Kästen für Kraftfahrzeuge den Bedürfnissen moderner Autofahrer entsprechen und auf dem neuesten Stand des medizinischen Fortschritts sind. Außerdem wird sichergestellt, dass alle Erste-Hilfe-Kästen für Kraftfahrzeuge denselben Standard erfüllen, so dass es für Autofahrer einfacher wird, einen Kasten auszuwählen, der ihren Bedürfnissen entspricht.

Die neue Norm schreibt vor, dass Kfz-Verbandskästen die folgenden Bestandteile enthalten müssen:

– Zwei sterile Verbände (10 x 10 cm)

– Zwei sterile Verbände (10 x 6 cm)

– eine Binde (6 cm x 4 m)

– Ein Pflaster (1,25 cm x 5 m)

– Vier Einweghandschuhe

– Ein Erste-Hilfe-Handbuch

– Ein Rettungstuch

Zusätzlich zu diesen Gegenständen muss der Verbandskasten in einem wasser- und staubdichten Behälter aufbewahrt werden.

Produktmerkmale:

– Entspricht den neuesten Normen; DIN 13164 und STVO-zertifiziert.

– Enthält ein umfangreiches Erste-Hilfe-Sortiment für die Versorgung kleinerer Verletzungen und Unfälle.

– Enthält zwei Masken zum Schutz vor Krankheitserregern und Viren in der Luft.

– Durch das robuste und kompakte Design lässt er sich leicht im Kofferraum oder Handschuhfach verstauen.

– Ideal für Notfälle und Unfälle, aber auch für kleinere Verletzungen im Alltag.

– Perfekt für Familien, Autoreisen und Outdoor-Enthusiasten.

– Leicht und tragbar

– Einfacher Zugriff und Einsatz im Notfall.

– Enthält eine Reihe von medizinischen Hilfsmitteln, darunter Verbände, Pflaster, Wundauflagen, Scheren und vieles mehr.

– Gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für Erste-Hilfe-Kästen in Autos.

– Sorgt für die Sicherheit von Autobesitzern und ihren Mitfahrern.

Der Erste-Hilfe-Kasten für das Auto ist ein Muss für jeden Autobesitzer, insbesondere für diejenigen, die häufig mit ihren Familien oder Freunden unterwegs sind. Dieses Erste-Hilfe-Set wurde nach den neuesten Normen, einschließlich DIN 13164 und STVO, getestet und zertifiziert, um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Passagiere auf der Straße zu gewährleisten.

Mit diesem Erste-Hilfe-Kasten für das Auto können Sie beruhigt reisen, denn Sie wissen, dass Sie auf jede Situation vorbereitet sind, die auf der Straße auftreten kann. Egal, ob Sie mit Ihrer Familie oder alleine unterwegs sind, dieser Erste-Hilfe-Kasten ist ein Muss für jedes Auto.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

