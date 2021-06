Einen Fachmann nach Hause rufen nützliche 5 Tipps

Einen Schrank zusammenzubauen oder die Wände selbst zu streichen sollte kein Problem bereiten. Wenn Sie jedoch etwas komplexere Aufgaben zu erledigen haben, kann dies nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich sein. Es wird daher empfohlen, Installation und Renovierung ausgebildeten Spezialisten anzuvertrauen, die über die entsprechende Ausrüstung verfügen. Eine andere Frage ist, wie man einen guten Spezialisten findet, der sein Geschäft kennt, effizient und professionell arbeitet und darüber hinaus die Kosten für die Ausführung der Arbeit mitteilt.

Hilfy – ein Team von Profis in der Bereitstellung der Dienstleistungen: Elektriker, Handwerker und Installateure mit höchsten Standards und Verantwortung. Heute geben wir Ihnen die fünf nützlichsten Tipps, wie Sie einen hochqualifizierten von einem minderwertigen Fachmann unterscheiden können und wie Sie letzteren vermeiden.

Heutzutage – wo wir gelernt haben, den Weltraum zu erkunden und fast augenblicklich Informationen übermitteln und Wissen teilen – gibt es immer noch so etwas wie einen “Experten”. Es ist ganz natürlich, dass ein Experte eines bestimmten Bereichs nicht sofort “geboren” wird, sondern sich allmählich entwickelt. Auf der anderen Seite hat jeder Kunde den ganz verständlichen Wunsch, Dienste von einem Profi zu erhalten, nicht von einem Semi-Experten.

Einen Spezialisten aussuchen

Wenn Sie keinen Notfall haben, sollten Sie zunächst auf eine kleine Analyse der von Ihnen gefundenen Unternehmen achten, die in zwei Schritte unterteilt werden kann:

Das Erste, was zu tun ist, ist, einen Blick auf ihre Website zu werfen. Seriöse Unternehmen wie Hilfy geben immer ihre physikalische Adresse sowie ein vollständiges und gültiges Impressum und AGB an. Achten Sie auf der Website auf Beispiele für erledigte Arbeiten sowie auf die Preispolitik, damit Sie versteckte Gebühren vermeiden.

Nehmen Sie sich mindestens ein paar Minuten Zeit, um nach Bewertungen des von Ihnen entdeckten Unternehmens zu suchen. Gibt es negative Bewertungen? Dann sollten Sie nicht sofort aufgeben. Selbst die besten Unternehmen der Welt haben negative Bewertungen. Hier ist es wichtig, die Reaktion des Unternehmens darauf zu betrachten. Eine rechtzeitige Reaktion auf negative Bewertungen mit ihrer anschließenden Lösung kann viel mehr über die Ernsthaftigkeit des Unternehmens aussagen als fehlende negative Bewertungen im Allgemeinen.

Erste Kontaktaufnahme

Es wird oft gesagt, dass der erste Eindruck falsch ist oder dass man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen sollte. Wenn es jedoch um die Bereitstellung der Dienstleistungen von Elektrikern, Handwerkern und Installateuren geht, ist es genau umgekehrt. Haben Sie das Gefühl, dass die am anderen Ende der Leitung gar nicht versuchen, das Problem wirklich verantwortungsbewusst anzugehen und die für Sie bequemste Lösung zu finden, sondern Ihnen einfach einen Spezialisten-Besuch “verkaufen” wollen? Für den Fall, dass Sie eine qualitativ hochwertige Dienstleistung erhalten möchten, die jeden Cent wert ist, der dafür ausgegeben wird, sollten dies die ersten Alarmsignale für Sie sein, dass dieses Unternehmen möglicherweise einen Service von geringer Qualität anbietet. Die Profis bei Hilfy sind Enthusiasten, die ihre Arbeit lieben und die Meinung des Kunden hat unsere höchste Priorität. Wenn Sie also ein solches Dienstleistungsunternehmen anrufen, eine freundliche Stimme Ihnen am Telefon antwortet und aufrichtig versucht, Ihr Problem zu verstehen und eine Lösung dafür zu finden, sind Sie auf dem richtigen Weg.

Besuch des Fachmanns

Die Ankunft des Fachmanns bei Ihnen zu Hause ist Ihr “zweiter Kontakt” mit einem Handwerksunternehmen. Bei Hilfy hat Pünktlichkeit eine der höchsten Prioritäten, daher kommt ein Fachmann mit einem vollständigen Satz aller notwendigen Werkzeuge, mit umfassenden Kenntnissen über sein Handwerk und natürlich guter Laune genau dann, wenn Sie ihn sehen wollen, keine Minute früher oder später. Wenn dies nicht der Fall ist, hilft es Ihnen in dieser Phase, ein Unternehmen von geringer Qualität zu erkennen. Ist der Fachmann zur falschen Zeit gekommen? Hatte er kein notwendiges Werkzeug dabei? Machte er nicht den Eindruck, ein Profi zu sein? All diese Faktoren sind der zweite “Alarm”, bei dem Sie überlegen sollten, dass Sie möglicherweise nicht auf ein Team von Profis gestoßen sind, und dafür könnten Sie eine entsprechend minderwertige Qualität der geleisteten Arbeit erhalten.

Wir empfehlen Ihnen, darauf zu achten, wie der Meister mit Ihnen kommuniziert. Ein kompetenter Spezialist verwendet das Ihnen zur Verfügung stehende Vokabular, beschreibt das Problem sofort und bietet verschiedene Möglichkeiten zur Lösung an, indem der Preis festgelegt werden soll, bevor die Arbeit erledigt ist. Bei der ersten Sichtung der auszuführenden Arbeit sollte der Meister eine vollständige Beschreibung dessen geben, was er tun wird. Sogar die Art und Weise, wie sich ein Fachmann nach der Arbeit verhält, kann viel aussagen: ein Profi räumt den Arbeitsplatz von selbst auf.

Ergebnis

Achten Sie nach der Arbeit besonders darauf, wie gut die Arbeit gemacht wurde. Wenn die Arbeit mit höchster Professionalität ausgeführt wurde, sind Sie mit dem Besuch des Fachmanns äußerst zufrieden und er hat es geschafft, das Problem vollständig zu beseitigen – Sie haben ein Team von Profis gefunden! So arbeiten wir bei Hilfy – für uns sind nur Problemlösung und Kundenzufriedenheit möglich, es gibt keine anderen Wege. Wenn Sie nach dem Besuch des Arbeiters ein zwiespältiges Gefühl haben, das Problem nicht vollständig gelöst wurde oder bald wieder auftritt, wissen Sie, dass das gewählte Unternehmen Ihre Zeit und Ihre Ressourcen nicht wert ist und einfach von geringer Qualität ist.

Vorteil

Bevor Sie die Dienste eines unbekannten Unternehmens in Anspruch nehmen, sollten Sie ein wenig nachforschen, um sicherzustellen, dass Sie es nicht mit einem Team von Fachleuten von geringer Qualität zu tun haben. Alternativ können Sie sich jederzeit an Hilfy wenden – ein Team von professionellen Fachleuten, die ihren Job lieben und die Zeit und den Ruf unserer Kunden schätzen.

Ihr Hilfy Team,

Hilfy deckt Reparaturen aus den Bereichen Elektrotechnik, Gas-, Wasser- und Heizungstechnik und jede Art von handwerklichen Arbeiten in Privathaushalten ab.

