Einfach eine gute Entscheidung

UNIKA Kalksandstein – Wände zum Wohlfühlen

In keinem anderen Land Europas ist die Lebenszufriedenheit so hoch wie in Dänemark. Regelmäßig landen unsere Nachbarn im Norden auf den obersten Rängen, wenn es darum geht, wo die Menschen am glücklichsten sind. Erklärt wird dies mit ihrem Verständnis von “Gemütlichkeit” oder “Hygge”, wie es im dänischen heißt.

Hygge ist ein Kernbestandteil der dänischen Tradition und Lebensweise. Dahinter verbirgt sich eine gemütliche, herzliche Atmosphäre, in der man das Gute des Lebens zusammen mit lieben Leuten in angenehmer Umgebung genießt. Mehr denn je wünscht man sich auch bei uns in Deutschland diese herzliche Gemütlichkeit.

Entscheidend für unsere Lebenszufriedenheit sind neben der eigenen Gesundheit und den finanziellen Verhältnisse auch die Lebensumstände. So ist es gerade da gemütlich, wo wir uns besonders wohl fühlen: in unseren eigenen vier Wänden. Sie sorgen nicht nur für eine angenehme Wohnatmosphäre, sondern bieten auch Schutz gegen Wind, Wetter und Lärm.

Auch wenn sich über die Jahre hinweg die Bautechniken immer weiterentwickelt und verbessert haben, schwören die meisten Bauherren bis heute auf das bewährte “Stein-auf-Stein”. Massives Mauerwerk aus UNIKA Kalksandstein hat deshalb weiterhin einen sehr großen Anteil am Wohnungs- und Objektbau. Und das nicht ohne Grund: Neben den zahlreichen technischen und bauphysikalischen Vorteilen, zeichnet sich der aus natürlichen Rohstoffen hergestellte Mauerwerksbaustoff besonders durch seine Umweltfreundlichkeit aus.

Denn nicht nur die räumliche Nähe zu den Rohstoffquellen, sondern auch die regionale Bereitstellung in den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern machen UNIKA Kalksandstein zu einem Baustoff der kurzen Wege.

Ob Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus, Mauerwerk aus Kalksandstein spielt seine Produktqualitäten in jedem Fall aus: integrierter Brand- und Schallschutz werden ergänzt durch eine hohe statische Tragfähigkeit. Massive Außen- und Innenwände aus Kalksandstein sind in Sachen Sicherheit kaum zu übertreffen. So lassen sich nicht nur Türen und Fenster dauerhaft befestigen, sondern auch alle Fassadenbekleidungen zuverlässig fixieren. Dank des mit UNIKA Kalksandstein eingebauten Temperaturmanagements werden Temperaturspitzen im Sommer abgefedert. Schlussendlich ist der Mauerwerksbaustoff frei von jeglichen Ausdünstungen und sorgt maßgeblich für ein gesundes Wohlfühlklima.

Natürlich trägt auch die individuelle Raumausstattung wesentlich zum “Hygge”, zur “Gemütlichkeit” bei. Es beginnt jedoch mit dem angenehm beruhigenden Gefühl, mit Wänden aus UNIKA Kalksandstein einfach alles richtig gemacht zu haben. Und das Schöne daran: dieses gute Gefühl bleibt – egal wie oft sich über Jahrzehnte die Innenausstattung auch ändert.

UNIKA Kalksandstein wird sowohl in den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, als auch im gesamten Bundesgebiet angeboten. Zum Lieferprogramm gehören werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze und verschiedene Sonderprodukte. Mit der bundesweiten Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und kompetente, individuelle Beratung.

