Einfach gut beraten

BLANKE PERMATOP – Flächenheizsysteme mit Mehrwert

Mit der BLANKE PERMATOP Produktfamilie bietet der Iserlohner Fliesenzubehörspezialist und Systemanbieter Blanke Systems GmbH nicht nur eine vielseitige Lösung für Flächenheiz- und Kühlsysteme an, sondern auch umfassende Beratung und Service.

Bei nahezu jedem baulichen Vorhaben überzeugen die an Wand und Boden einsetzbaren Systeme aus der BLANKE PERMATOP Familie dank ihrer unterschiedlichen Varianten. Zudem sind die dünnschichtigen, wassergeführten Flächenheiz- und Kühlsysteme schnell und einfach zu verbauen. Dank leichtem Gewicht und geringer Aufbauhöhe eignen sie sich hervorragend für Sanierungen oder andere bauliche Gegebenheiten, bei denen eine handelsübliche Fußbodenheizung im Estrich nicht in Frage kommt. Darüber hinaus sind je nach Variante die dazugehörenden Last- und Energieverteilschichten der BLANKE PERMATOP Systeme schnellerhärtend und bereits nach wenigen Stunden verlegereif. So lassen sich Bauzeit und Kosten sparen.

Ob beim Neubau oder im Bestand: moderne Flächenheiz- und Kühlsysteme aus der BLANKE PERMATOP Familie sind schnell reagierend, wirtschaftlich und kostengünstig.

Produktlösung und mehr

Aber nicht nur die breite Produktpalette und das umfangreiche Zubehör von BLANKE PERMATOP begeistert, sondern auch die kompetente und weitreichende Beratung rund um die leistungsstarken Flächenheiz- und Kühlsysteme. Grundlegende Informationen erhalten Kunden, Partner und Interessierte über die BLANKE PERMATOP NAVIGATOR APP. Egal ob auf dem Smartphone oder Tablet, die BLANKE PERMATOP NAVIGATOR APP liefert schnell und bequem alle notwendigen Informationen für den Neubau oder die Nachrüstung mit einem der bewährten BLANKE PERMATOP Flächenheiz- und Kühlsysteme. Tiefergehendes Wissen vermitteln die Blanke-Experten in Vor-Ort-Workshops und den regelmäßig angebotenen digitalen Schulungen und Fachgesprächen über die eigens dafür eingerichtete Plattform BLANKE DIALOG ONLINE.

Objektbezogene Unterstützung

Konkrete objektbezogene Unterstützung und Hilfe wird durch die Anwendungstechnik entweder vor Ort, telefonisch oder digital geleistet. Sie umfasst neben der Systemberatung auch die Ermittlung der Heizkreisläufe sowie die Zusammenstellung des gesamten benötigten Materials. Technische Unterstützung bei der Verlegung runden den Service rund um die BLANKE PERMATOP Flächenheiz- und Kühlsysteme ab.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

