EINFACH UMZUG -der Name spricht für sich

Die Firma Einfach-Umzug ist Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn Sie in Köln einen privaten oder gewerblichen Umzug planen. Die Mitarbeiter von Einfach-Umzug unterstützen Sie in den stressigen Zeiten eines Wohnungswechsels pragmatisch, prompt und professionell.

Stressfrei und sorglos

Der Service von EINFACH-UMZUG

Das Alleinstellungsmerkmal von EINFACH-UMZUG in Köln und Umgebung ist der bequeme Rundum Service. Sie und Ihre Familie oder Ihr Unternehmen haben mit EINFACH-UMZUG einen Dienstleister an Ihrer Seite, der für Ihren Umzug neben Transport und Verpackung auch Einlagerungen als Inklusivleistung zu sehr guten Konditionen anbietet. Die Firma punktet mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis. Wir von EINFACH-UMZUG wickeln Ihren Wohnungswechsel in Köln und Umgebung frei von Stress und dabei zügig ab. Auch für Fernumzüge außerhalb von Köln unterbreiten wir gern ein transparentes für Ihre Bedürfnisse maßgeschneidertes Angebot.

Unser Rundum-Service

Sie haben bei uns auch die Option, Ihren Besitz eigenhändig in Umzugskartons zu verpacken. Sobald Sie dies erledigt haben, übernehmen wir für Sie das Tragen und Transportieren schwerer Umzugsgüter.

Unser Angebot im Überblick

Kompletter Umzugsservice

Einlagerungsservice

Sicherer Transport

Verpackungsservice

Transport besonderer Gegenstände (große Möbel, Elektrogeräte, Klaviere etc.)

Unsere Profis garantieren Know-how zu fairen Preisen

Unser Team aus Umzugsprofis garantiert Ihnen eine fachgerechte Verpackung und stellt auch einen sicheren Transport der Umzugsgüter von der alten zur neuen Adresse sicher. Dank unseres gut ausgestatteten Fuhrparks haben wir für Ihre Zwecke einen geeigneten Transporter oder LKW. Das Umzugsgut sichern wir mit Gurten vor dem Verrutschen. Unsere Preise sind im Vergleich zur Konkurrenz in der Domstadt angemessen bei einem Mehr von Service und hoher Qualität ohne Aufpreise.

Büroumzug mit einfach-umzug.de

Der Umzug eines Büros erfordert fachmännisches Know-how. Die große Anzahl an Akten, Computern und weiterem Bürozubehör ist umfangreicher als mancher glaubt. Wir von einfach-umzug.de verfügen über das passende Equipment und sind daher für Ihren Büroumzug prädestiniert. Ob große oder kleine Büroräumlichkeiten, wir erledigen Ihren Büroumzug fix und pragmatisch für Sie. Equipment wie Profis für Ihren Büroumzug bieten wir von einfach-umzug.de zuverlässig und prompt.

Einfach-umzug

Das spricht für uns

Wir sind auf Büroumzüge und andere gewerbliche Umzüge spezialisiert. Wir garantieren Verschwiegenheit und behandeln Daten Ihres Unternehmens vertraulich. Im Handumdrehen managen und erledigen wir Ihren Büroumzug. Unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gerne professionell und kompetent. Auch Teilumzüge gehören zu unserem Portfolio. Bei jeder Art von Umzug verpacken wir wichtige Objekte sicher und garantieren so einen fachgerechten Transport mit unseren Spezialfahrzeugen.

EINFACH-UMZUG auf einen Blick

Transparente und unschlagbare Preisgestaltung

professionelle, erfahrene und ausgebildete Packer

Einlagerungsoption

7 Tage pro Woche für Sie im Einsatz

Lange Arbeitszeiten: flexibel und kundenorientiert

Vertrauliche und wichtige Unterlagen sowie Büromöbel und Bürotechnik behandeln wir mit äußerster Sorgfalt und Vorsicht. Wir erledigen Ihren Umzug stets schnell und professionell, sodass Ausfallzeiten für Business und Mitarbeiter sich im Rahmen halten. Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit. Sprechen Sie uns an. Unsere Erfahrung und unser Qualitätsstandard spricht für uns. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf.

Fazit

Auf das Team von Einfach-Umzug ist Verlass. Lehnen Sie sich entspannt zurück, während wir Ihren Umzug stemmen. Einfach-Umzug arbeitet mit qualifiziertem Fachpersonal und kalkuliert die Kosten für Ihren Umzug fair und transparent.

