Einführung des neuen Software Portfolio von Spigraph: 3s.

Erweiterung des Software-Portfolios mit Anwendungen der neuen Solution Software Suite

Spigraph, einer der führenden Anbieter von Informationsmanagement- und Verarbeitungslösungen, ist stolz, die Erweiterung seines Software-Portfolios mit Anwendungen seiner neuen Solution Software Suite bekannt zu geben. Diese Suite, auch 3s. genannt, ist in fünf Bereiche unterteilt, die den möglichen Weg eines Dokuments von der Erstellung bis zur Speicherung und die Schritte dazwischen abbildet. Die Softwarelösungen können Unternehmen jeder Größe bei dem digitalen Transformationsprozess unterstützen.

Der Wert von Dokumenten, Bildern und weiteren anfallenden Daten ist für ein Unternehmen unermesslich. Aus diesem Grund besteht die Solution Software Suite aus fünf Anwendungsbereichen, die bei der Verarbeitung von Unternehmensdaten und Informationen helfen. Sie erleichtern die Geschäftsprozesse, machen sie effizienter und sicherer. Diese fünf Bereiche sind: Create, Input, Process, Analyse und Store.

“Mit der Aufnahme der neuen 3s. Lösungen in das Portfolio bieten wir unseren Partnern einen Mehrwert”, sagt Peter de Boer, Spigraph’s General Manager Northern Europe, DACH and Iberia. “Die Solution Software Suite bietet unseren Kunden spezialisierte Anwendungen, die ihnen helfen werden, dem Endkunden passendere Lösungen als je zuvor anbieten zu können.”

Vier Anwendungen zum Auftakt verfügbar

Zum Zeitpunkt der Einführung bietet die Solution Software Suite vier Lösungen an. Eine davon ist aus dem Bereich Create: 3s.DAP. Dabei handelt es sich um eine Plattform zur automatisierten Erstellung von Dokumenten, mit der strukturierte Unternehmensdokumente sicher erzeugt werden können. 3s.Redact und 3s.Discovery sind Teil des Bereichs Analyse. 3s.Redact hilft Ihnen dabei, automatisch alle Spuren von sensiblen Daten auf einem Dokument zu finden und zu entfernen, während 3s.Discovery ein leistungsstarkes Tool ist, mit dem Sie Inhalte in Systemen und Repositories Ihres Unternehmens erfassen, organisieren, klassifizieren und verwalten können. Im Bereich Store ist 3s.DMS angesiedelt: eine benutzerfreundliche Dokumentenmanagement-Lösung, die Dokumente ohne Zeitverzug den richtigen Personen innerhalb eines Unternehmens zur Verfügung stellt.

In naher Zukunft möchte Spigraph das 3s. Portfolio erweitern. Alle Lösungen haben eines gemeinsam: sie sind benutzerfreundlich, steigern die Produktivität und sind in kürzester Zeit eingerichtet.

Zukunft der Spigraph 3s. Solution Software Suite

“Wir beabsichtigen, die Solution Software Suite in absehbarer Zeit um neue Anwendungen zu erweitern”, fügt Jeroen Kant, Vice President Business Development Solutions bei Spigraph, hinzu. “Diese ersten vier Lösungen sind ein großartiger Start für unsere Suite, aber wir arbeiten hart daran, unseren Kunden so bald wie möglich mehr Werkzeuge zur Unterstützung ihres digitalen Transformationsprozesses zur Verfügung zu stellen.”

Die zukünftigen Lösungen in dem Bereich Input werden den Prozess des Scannens von Dokumenten so reibungslos und einfach wie möglich gestalten. Die zukünftigen Lösungen des Bereichs Process helfen den Benutzern, weniger Zeit mit alltäglichen Aufgaben zu verbringen, so dass sich Mitarbeiter mehr auf die Aufgaben konzentrieren können, die ihrem Unternehmen helfen, die nächste Ebene zu erreichen.

Anwendungen aus der Solution Software Suite sind ab sofort verfügbar.

Spigraph ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für die Dokumentenerfassung und -verarbeitung. Neben einem Portfolio an Dokumentenscannern von weltweit führenden Herstellern, unterstützt Spigraph seine Kunden bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen und Erzeugung betrieblicher Effizienz durch digitale Transformation. Als Value-Added-Distributor bietet Spigraph ein umfassendes Serviceangebot von Beratungs- und Implementierungsdiensten bis hin zu Wartung von Scannern und Support. www.spigraph.com

