Eingefrorenes Fahrradschloss – was tun? – Aktuelle Verbraucherfrage der ERGO Versicherung

Angelika P. aus Regensburg:

Ich fahre auch im Winter mit meinem Fahrrad zur Arbeit oder zum Einkaufen. Was kann ich tun, wenn mein Fahrradschloss einfriert und sich nicht mehr öffnen lässt?

Peter Schnitzler, Versicherungsexperte von ERGO:

Wer auch bei niedrigen Temperaturen mit dem Fahrrad unterwegs ist und es draußen abstellt, sollte zur Sicherheit immer ein Enteisungsspray dabeihaben. Wenn das Schloss dann einfriert und sich nicht mehr öffnen lässt, müssen Fahrradfahrer das Spray nur in den Schließmechanismus sprühen. Nach einer kurzen Wartezeit sollte es sich wieder öffnen lassen. Wer kein Enteisungsspray zur Hand hat: Bitte nicht alternativ mit einem Feuerzeug versuchen! Viele Schlösser sind mit einer Kunststoffummantelung versehen, die bei Hitze schmilzt. Außerdem kann das Schloss dabei extrem heiß werden. Befindet sich das Fahrrad vor dem Haus oder in der Nähe, kann auch eine Schale heißes Wasser helfen. Damit das Schloss nicht gleich wieder einfriert, anschließend gut abtrocknen. Ein Tipp zum Vorbeugen: Der Schließzylinder, also die Öffnung des Schlosses, sollte am besten nach unten zeigen. Das verhindert, dass Regen eindringt und gefriert. Auch Fett, Schmiermittel oder ein Anti-Frost-Spray können vorbeugen, letzteres hilft natürlich auch beim Enteisen.

